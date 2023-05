Tragedia in Campania. Bus precipita nel vuoto, volo di 20 metri: morto l’autista

Tragedia a Ravello, in provincia di Salerno, dove un bus è precipitato dalla strada che conduce a Castiglione, facendo un volo di oltre 30 metri: l’autista è morto nell’incidente. A renderlo è il primo cittadino di Pimonte, Francesco Somma, che ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della vittima.

Ravello, bus precipitato: morto l’autista

Stando a quanto emerso, il mezzo stava percorrendo il tratto di strada che da Ravello porta a Castiglione e, in prossimità di un tornante, avrebbe sfondato il parapetto che delimita la strada, finendo giù, da un’altezza di circa 20 metri, sfondando il muro di un cantiere sottostante.

A bordo c’era soltanto l’autista che sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che ne hanno accertato il decesso, e le forze dell’ordine che indagheranno sulla dinamica dell’incidente per ricostruire la vicenda.

“La comunità di Pimonte si stringe attorno alla famiglia Fusco e alla comunità di Agerola per il lutto che l’ha colpita. Poche ore fa un autobus gran turismo è precipitato da Ravello. Non ce l’ha fatta l’autista Nicola, unica persona a bordo al momento dell’incidente“ – è il messaggio diffuso sui social dal sindaco di Pimonte, Francesco Somma.

“L’autobus stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione e in prossimità di un tornate è precipitato. Siamo tutti sconvolti. La nostra vicinanza e il nostro cordoglio“ – ha concluso, diffondendo un’immagine di lutto.

Una vicenda che ricorda quella del luglio 2021 quando, sull’isola di Capri, fu il giovane autista Emanuele Melillo a perdere la vita in simili circostanze. Il ragazzo, di Napoli, aveva preso servizio per l’azienda di trasporti da qualche anno e svolgeva il suo lavoro con passione ma proprio a bordo del bus che stava guidando ha perso la vita, lasciando la sua compagna che era in dolce attesa.