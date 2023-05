Da Paolantoni e D’Alessio a Raffaella Fico: le follie dei vip per lo scudetto del Napoli

Dei sei vip napoletani intervistati da Le Iene, prima ancora della vittoria dello scudetto del Napoli, ben cinque hanno mantenuto la promessa di fare qualcosa di folle in caso di trionfo. Si tratta di Gigi D’Alessio, Francesco Paolantoni, Raffaell Fico, Luigi de Magistris e Alessandro Siani.

Vip napoletani a Le Iene: le promesse per lo scudetto

Si parte da Caterina Balivo che si era detta disposta a recarsi al Largo Maradona dipinta di azzurro ma, all’inviato Filippo Roma, ha fatto sapere di non essere disponibile prima del mese di giugno, per una serie di impegni sopraggiunti.

“Se il Napoli vince, la pasta e patate me la vado a mangiare in giro nudo per la città” – aveva affermato Francesco Paolantoni. Promessa mantenuta per il comico che, tra lo stupore dei passanti, pochi giorni fa si è diretto sul lungomare partenopeo, coperto sul davanti soltanto da una pentola.

“Prendo un bel secchio di acqua gelata e me lo butto addosso” – era l’idea di Gigi D’Alessio che ha ricevuto poi il gelido “gavettone” da Alessandro Siani, a sua volta costretto a mangiare 1 kg di polenta come promesso da lui stesso in precedenza.

“Farò un bagno freddo con un costume molto succinto” – aveva detto Raffaella Fico che, raggiunta dal giornalista, si è concessa un bagno in mare esultando per il Napoli. Anche l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha prestato fede al pegno, dipingendosi i capelli di blu e scrivendosi sulla fronte “Napoli ti amo”.

Tante manifestazioni di gioia per i traguardo partenopeo anche da diversi personaggi dello spettacolo non napoletani. Primi fra tutti la celebre conduttrice veneziana Mara Venier, che si è detta da sempre tifosa del Napoli, ma anche Gerry Scotti che ha voluto complimentarsi pubblicamente con i cittadini, con la squadra e con l’allenatore Luciano Spalletti.