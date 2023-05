Tra pizze e babà, Napoli nella Top 5 delle città più “buone” del mondo: la classifica

Tra pizze, sfogliatelle, mozzarelle e tante altre prelibatezze, Napoli è una tappa culinaria imperdibile per gli amanti del cibo e stavolta a confermarlo è anche Taste Atlas, una delle più popolari guide online di viaggio, che la pone tra le città dove si mangia meglio a livello mondiale.

Napoli tra le città dove si mangia meglio al mondo: la classifica di Taste Atlas

La classifica è stata stilata combinando i dati della piattaforma con le valutazioni dei ristoranti presenti su Google, unendo la media delle valutazioni dei migliori piatti locali e regionali, quella dei piatti nazionali, e la media delle recensioni dei migliori ristoranti per ogni singola città.

Al primo posto si piazza Firenze, tra schiacciate e bistecche fiorentine, seguita subito dopo da Roma, con la classica cacio e pepe e la pajata, con punteggi rispettivamente di 4.71 e 4.68. Al terzo posto Lima, una città peruviana (punteggio 4.66) con il ceviche e il tiradito, entrambi piatti a base di pesce crudo.

Napoli occupa il quarto posto con un punteggio di 4.65, entrando a far parte della Top 5 mondiale con i suoi piatti tipici, primo fra tutti la pizza. La città partenopea, che continua a registrare dati turistici da record, si conferma, dunque, tra le capitali del gusto sulla scena internazionale.

“Napoli, la culla della pizza, è una città italiana nota per la vivace vita di strada, i siti storici e le viste mozzafiato sul Vesuvio. La scena gastronomica locale è un’allettante miscela di trattorie storiche e ristoranti contemporanei, con un focus unico sulla pizza napoletana. La cucina tradizionale napoletana è caratterizzata da sapori robusti e ingredienti semplici”– si legge nella descrizione.

“Questa vibrante città è anche la patria della sfogliatella, un dolce unico napoletano ripieno di ricotta zuccherata e scorza di agrumi. Non manca ‘O per e ‘o muss, un piatto a base di zampe e muso di maiale, bollito lentamente e servito freddo. Non perdere l’occasione di provare le frittatine, uno street food locale a base di pasta, formaggio e prosciutto, fritto alla perfezione”.

Tra le prelibatezze da provare nella città partenopea si segnalano: pizza Margherita, spaghetti alle vongole, spaghetti alla puttanesca, sfogliatella, babà. Tra i locali più quotati: L’Antica Pizzeria da Michele, Pizzeria Starita a Materdei, Antico Forno delle Sfogliatelle Calde dei Fratelli Attanasio, Da Nennella, Gino e Totò Sorbillo. Al 63esimo posto della Top 100 c’è anche Sorrento con le sue specialità. Di seguito la classifica completa.