Il mare della Campania è stupendo, le Bandiere Blu 2023 sono 19: le spiagge da sogno

Sono 226 i Comuni italiani insigniti del riconoscimento di Bandiere Blu 2023, 16 in più rispetto allo scorso anno con una new entry che riguarda proprio la Campania. Sale a 19, dunque, il numero delle spiagge da sogno della nostra Regione che si conferma ancora una volta tra quelle dal mare più bello d’Italia. A presentare le nuove Bandiere è stata ancora una volta la Fee, Foundation for Environmental Education.

Bandiere Blu 2023: le spiagge da sogno in Campania

Quest’anno ben 17 nuovi Comuni sono stati premiati mentre soltanto uno, quello di Cattolica in Emilia Romagna, non è stato confermato. Tra le new entry una è campana: si tratta di San Mauro Cilento. Le altre nuove bandiere blu sono: Catanzaro (Calabria); Rocca Imperiale (Calabria); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia (Liguria); Sori (Liguria); Sirmione (Lombardia); Toscano Maderno (Lombardia); Porto San Giorgio (Marche); Termoli (Molise); San Maurizio D’Opaglio (Piemonte); Verbania (Piemonte); Gallipoli (Puglia); Isole Tremiti (Puglia); Leporano (Puglia); Vieste (Puglia); Orbetello (Toscana).

Il prestigioso titolo viene riconosciuto agli arenili che si distinguono non solo per le acque cristalline ma anche per la qualità dei servizi e degli standard di sostenibilità raggiunti. Anche quest’anno la Campania si piazza tra le eccellenze italiane conquistando, a pari merito con Toscana e Calabria, con ben 19 Bandiere, il terzo posto del podio. Al primo posto c’è anche quest’anno la Ligura con 34 Bandiere, seguita dalla Puglia con 22.

Le Bandiere Blu attualmente vigenti in Campania, tra le province di Napoli e Salerno, sono le seguenti: