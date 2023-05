Chi è Mark Bryan: l’uomo avvistato a Napoli in minigonna e tacchi a spillo

In questi giorni, a Napoli, in molti si sono imbattuti in un insolito turista che ha girato la città in minigonna e tacchi a spillo: si tratta del celebre ingegnere tedesco Mark Bryan che ha conquistato tutti con i suoi outfit ma soprattutto con la sua visione del mondo, capace di abbattere quel soffocante muro di stereotipi che continua a prevalere nella società.

Mark Bryan a Napoli: chi è l’uomo che gira in tacchi e minigonna

Ha 62 anni, è originario del Texas ma vive a Berlino con la sua famiglia dove svolge la professione di ingegnere di robotica. Per lui l’abbigliamento non ha sesso e i suoi look non sono di certo legati al suo orientamento sessuale: Mark ha dichiarato pubblicamente di non essere omosessuale ma di condividere felicemente la sua vita insieme a sua moglie, i suoi tre figli e i quattro nipotini.

In poco tempo è diventato una vera e propria celebrità sui social per aver sfoggiato capi d’abbigliamento originali e scarpe dal tacco 12 per andare al lavoro o svolgere le consuete commissioni quotidiane. Un modo per esprimere al meglio sé stesso, sfidando i pregiudizi e rompendo quei “limiti” imposti semplicemente dalle convenzioni sociali.

Bryan si è recato in Campania per un servizio fotografico ma prima di dirigersi in Costiera Amalfitana ha voluto fare un salto a Napoli, concedendosi una sosta presso il Gran Caffè Gambrinus e condividendone gli scatti sui social: “Sono a Napoli per visitare alcuni luoghi prima di spostarmi in Costiera Amalfitana. Non mi ero accorto di avere così tanti fan, è stato fantastico vederli tutti. Alcuni non mi seguono ma comunque sapevano chi ero. Una serata favolosa”.

“I vestiti e le scarpe non dovrebbero dettare l’orientamento sessuale o il sesso di una persona” – è la frase che conclude il suo post. Si è poi diretto ad Amalfi spiegando in cosa consiste il progetto che lo vedrà nei panni di protagonista: “Sono in Costiera Amalfitana per un servizio fotografico in cui indosso delle scarpe assolutamente meravigliose“.

“Sono lusingato che Tina Carideo mi abbia contattato direttamente per chiedermi di venire in Italia per un servizio fotografico. Essendo qui da 2 giorni posso dire di amare la zona e il popolo italiano. E soprattutto, sono grato all’intero team, dal fotografo e dai due meravigliosi stilisti”.