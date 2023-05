Allerta meteo arancione, chiudono le scuole nel Napoletano: dove

In vista dell’avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, alcuni sindaci della provincia di Napoli hanno deciso di tenere chiuse le scuole per questioni di sicurezza. Di seguito l’elenco, in aggiornamento, dei Comuni che hanno scelto di sospendere le lezioni scolastiche nella giornata di domani, 16 maggio 2023.

Allerta meteo in Campania: scuole chiuse in provincia di Napoli il 16 maggio

Le scuole saranno chiuse nei seguenti Comuni: Torre del Greco, Torre Annunziata, Mugnano di Napoli, Frattaminore, Crispano, Sant’Antimo, Bacoli, Sant’Anastasia, Arzano, Quarto, Cardito, Monte di Procida, Afragola, Villaricca. Il Comune di Napoli al momento non ha ancora comunicato nulla a riguardo. L’elenco è in aggiornamento.

Allerta meteo in Campania: fenomeni previsti

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Arancione valido dalle 21 di stasera, lunedì 15 maggio, alle 21 di domani sera, martedì 16 maggio. Nelle prossime ore, infatti, si prevede un peggioramento del quadro climatico con temporali e raffiche di vento molto forti.

Soprattutto nella fascia costiera e sulle isole campane, il maltempo potrebbe intensificarsi con temporali forti, raffiche di vento, mare agitato o molto agitato, con mareggiate lungo le coste esposte. Il rischio connesso a questo scenario è idrogeologico diffuso: sono possibili frane e colate rapide di fango, allagamenti, possibili voragini per fenomeni di erosione, scorrimento delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, ruscellamenti, instabilità di versante.