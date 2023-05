All’Antico Vinaio arriva a Napoli: il regno delle schiacciate fiorentine aprirà a breve

All’Antico Vinaio aprirà a Napoli entro il 2023: è la notizia lanciata sui social del celebre locale delle schiacciate fiorentine, tra i più recensiti al mondo. trend dello street food internazionale.

All’Antico Vinaio apre a Napoli nel 2023: il regno delle schiacciate

“All’Antico Vinaio Napoli è realtà. Next opening 2023. Guagliò, siete contenti?” – è il post diffuso sui canali ufficiali da Tommaso Mazzanti, l’imprenditore toscano a capo dell’attività che è giunto nella città partenopea per annunciare la nuova apertura.

In un video ripreso mentre passeggia sul lungomare di Napoli dice: “Tutti i momenti più importanti della mia vita, il mio matrimonio, la nascita dei miei figli, il mio primo negozio, persino il mio primo locale in America, sono arrivati in giorni di pioggia quindi mi auguro con tutto il cuore che sia di buon auspicio perché Napoli, guarda che spettacolo, finalmente è realtà. Sono onoratissimo di essere in questa meravigliosa città e di essere qui per annunciarvi che All’Antico Vinaio Napoli è realtà. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura“.

“Sono senza parole ve lo giuro. Il vostro calore e affetto nei miei confronti mi rende onorato e orgoglioso. Oggi a Napoli in tanti di voi mi hanno accolto in una maniera pazzesca nonostante la pioggia. Questa per me è già una vittoria. Grazie Napoli“ – conclude.

Già lo scorso ottobre un indizio del patron delle schiacciate aveva fatto letteralmente sognare i partenopei: aveva pubblicato una sua foto scattata nel bel mezzo di piazza del Plebiscito sottolineando “non è un viaggio di turismo”. In molti avevano già compreso che Mazzanti fosse lì per dare vita ad una sede napoletana del suo format di prelibatezze toscane.

Ora non resta che attendere nuovi aggiornamenti sulla data di apertura e sulla location partenopea scelta. Quando al primo aspetto, la cosa certa è che il nuovo punto vendita aprirà entro l’anno.