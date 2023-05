Tragico incidente, dopo Jemila e il fidanzato muore anche il fratellino: aveva 7 anni

A seguito del tragico incidente avvenuto a Mercato San Severino la scorsa domenica, alle vite stroncate di Jemila e Rosario si aggiunge quella del piccolo Mourad, il fratellino della ragazza morto a soli 7 anni.

Incidente a Mercato San Severino: dopo Jemila muore anche il fratellino Mourad

Stando alle prime ricostruzioni, l’auto stava procedendo lungo l’autostrada Caserta-Salerno quando, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino, si sarebbe schiantata contro i guardrail finendo per ribaltarsi. La prima vittima accertata è stata la 14enne Jemila. Le altre persone a bordo erano la mamma, il papà, il fidanzatino Rosario e il fratellino Mourad.

Subito dopo la ragazza si è spento anche il suo fidanzato, di 16 anni. La mamma era ricoverata in gravi condizioni insieme all’altro figlio che, purtroppo, non ce l’ha fatta: il cuore di Mourad ha smesso di battere facendo salire il bilancio delle vittime di questa drammatica vicenda.

“Alle 17:00 ci sarà il funerale del piccolo Mourad. Sarà una giornata di lutto cittadino. Don Alessandro Cirillo mi ha comunicato che ci sarà anche sua Eccellenza il Vescovo Monsignore Giuseppe Giudice ad officiare la Santa Messa per testimoniare la vicinanza alle famiglie colpite da questi gravi lutti ed a tutta la nostra comunità” – ha scritto sui social il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, dove Mourad viveva con la sua famiglia.

“Ciao maestra, ci vediamo lunedì. Il nostro ultimo saluto venerdì all’uscita di scuola. Da oggi il tuo banco vuoto, il tuo silenzio assordante farà male. La notizia della tua morte è stata una pugnalata al cuore. Se ti rimproveravo tu mi guardavi con quegli occhioni meravigliosi e un sorriso a 32 denti ed il gioco era fatto. Non posso pensare che non ti vedrò più correre, ridere, parlare. La seconda B non sarà più la stessa classe senza di te. Arrivederci piccolo amore della maestra” – è il messaggio postato dall’insegnante del piccolo.