L’auto si ribalta, Jemila muore a 14 anni insieme al fidanzato: gravi mamma e fratellino

Sale il bilancio delle vittime del tragico incidente avvenuto nella serata di ieri a Mercato San Severino, in provincia di Salerno: dopo la 14enne Jemila, durante la notte ha perso la vita anche il suo fidanzatino Rosario, di 16 anni, che viaggiava in auto con la famiglia della ragazza. Il papà della ragazzina è fuori pericolo mentre la mamma e il fratellino di 7 anni sono entrambi ricoverati in gravi condizioni.

Incidente a Mercato San Severino: morti Jemila e Rosario

Un episodio che ha sconvolto le comunità di San Valentino Torio, dove vive la famiglia di Jemila, e Pagani, luogo di residenza del 16enne deceduto poco dopo la sua fidanzatina. Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 19 di ieri. L’auto stava procedendo lungo l’autostrada Caserta-Salerno, quando nei pressi dello svincolo per Mercato San Severino, si sarebbe schiantata contro i guardrail finendo per ribaltarsi.

“San Valentino Torio a lutto. La nostra comunità messa di nuovo a dura prova. Un tragico incidente avvenuto sulla corsia Nord dell’autostrada CE/SA ha coinvolto una intera famiglia residente a San Valentino Torio che era a bordo dell’autovettura. Nell’impatto ha perso la vita una ragazza di 14 anni. Le altre 4 persone a bordo erano la mamma, il papà, il fratellino di 8 anni e il fidanzato di 16 anni” – è l’annuncio del sindaco Michele Strianese.

Poco dopo è intervenuto per dare l’ennesima brutta notizia: “Purtroppo anche il fidanzatino di Jemila, il caro Rosario, ha perso la vita oggi presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. Che riposino in pace Rosario e Jemila, uniti anche nella morte. Preghiamo il signore per Giusy e il suo piccolino di 8 anni affinché stiano bene almeno loro insieme al papà. Proclameremo il lutto cittadino nel giorno dei funerali”.

Sulla stessa scia il primo cittadino di Pagani, Lello De Prisco, che ha comunicato: “Una immensa tragedia ha colpito le nostre comunità. A seguito del violentissimo schianto mortale di ieri sull’A30, che ha causato la morte di Jemila, 14 anni, questa notte ha perso la vita anche Rosario, giovane 16enne residente a Pagani”.

“Distrutti nel dolore per queste giovani perdite, ci uniamo alla preghiera per la mamma e il fratellino di Jemila, che combattono tra la vita e la morte. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie” – ha concluso.