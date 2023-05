E’ Nicola Fusco la giovane vittima dell’incidente che si è verificato in queste ultime ore a Ravello: era lui l’autista a bordo del bus precipitato sulla strada che conduce a Castiglione, perdendo la vita a soli 28 anni. Lutto ad Agerola, nel Napoletano, dove il ragazzo risiedeva.

Nicola Fusco morto a Ravello: l’autista del bus precipitato aveva 28 anni

Stando a quanto emerso, il ragazzo stava percorrendo il tratto di strada che da Ravello porta a Castiglione. Il mezzo, tuttavia, in prossimità di un tornate, avrebbe sfondato il parapetto che delimita la strada, finendo giù, da un’altezza di 20 metri e schiantandosi sul muro di un cantiere sottostante. In quel momento era solo a bordo, non c’erano passeggeri.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma pare che il manto stradale fosse scivoloso a causa della pioggia. Fatto sta che per Nicola non c’è stato nulla da fare: il ragazzo avrebbe perso la vita sul colpo e nemmeno l’arrivo dei soccorsi sarebbe servito a rianimarlo.

Il ragazzo era il figlio del titolare e stando al racconto di chi lo conosceva, si era fatto apprezzare sia per le sue doti umane che per quelle professionali. Ora non resta altro che il dolore di una famiglia e dell’intera cittadinanza di Agerola sconvolta dalla tragedia.

“La comunità di Pimonte si stringe attorno alla famiglia Fusco e alla comunità di Agerola per il lutto che l’ha colpita. Poche ore fa un autobus gran turismo è precipitato da Ravello. Non ce l’ha fatta l’autista Nicola, unica persona a bordo al momento dell’incidente. L’autobus stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione e in prossimità di un tornate è precipitato. Siamo tutti sconvolti. La nostra vicinanza e il nostro cordoglio” – è il messaggio diffuso sui social dal sindaco di Pimonte, Francesco Somma. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per avviare le indagini e ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.