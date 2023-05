Antico Vinaio a Napoli, 30 persone da assumere: quando apre il regno delle schiacciate

E’ ormai ufficiale, All’Antico Vinaio apre a Napoli come annunciato dal patron del regno delle schiacciate, Tommaso Mazzanti, tornato sui social nelle scorse ore per fornire ulteriori dettagli sul lancio del nuovo store partenopeo: ha già anticipato quando è prevista l’apertura e quanti nuovi posti di lavoro occorrerà riempire.

All’Antico Vinaio apre a Napoli: quando e nuovi posti di lavoro

Il locale che propone gustose schiacciate fiorentine farcite è tra i più recensiti al mondo, rappresentando un vero e proprio trend dello street food internazionale. In molti speravano in un’apertura napoletana, soprattutto a seguito dell’indizio lanciato dall’imprenditore toscano lo scorso ottobre.

Ad oggi All’Antico Vinaio Napoli è realtà, bisognerà soltanto attendere pochi mesi. Il nuovo store, infatti, aprirà i battenti entro il 2023, probabilmente subito dopo il periodo estivo, come confermato dallo stesso Tommaso Mazzanti.

“La cosa bella di questo annuncio a Napoli è che in tanti in questi mesi mi scrivevate di aprire qui. Non potevo dirlo ma alla fine abbiamo dato questo annuncio ed è andata alla stra-grande. Spero di fare del mio meglio, entro a testa bassa perché Napoli è veramente una delle città più importanti per il food italiano però per noi come brand poter dire di essere a Napoli è davvero una cosa super importante”.

“L’apertura, se tutto va bene, sarà tra settembre e ottobre, comunque dopo l’estate e io non vedo l’ora. E’ difficile spiegare migliaia di commenti che arrivano da Napoli dove ti danno il benvenuto. Messaggi unici veramente. Voglio dirvi grazie con tutto il cuore e che questa meravigliosa avventura non finisca mai”.

Quanto alla ricerca di nuovo personale ha sottolineato: “Anche a Napoli, come negli altri store, inizieremo con 20-30 persone assunte, quindi la nostra famiglia si allargherà ancora di più. Voglio ringraziare veramente col cuore ognuno di voi. Sono 48 ore che sto ricevendo centinaia di messaggi, ho letto migliaia di commenti dappertutto, sui social network, sui giornali. Un’accoglienza così è veramente da essere senza parole.

“Vi ringrazio con tutto me stesso perché penso che è per me l’onore di poter dire che apro a Napoli. Ho letto tanti commenti stupendi, sono veramente onorato e senza parole perché arrivare in una delle città più importanti d’Italia, soprattutto nel food, ed essere accolti così, significa che c’è tanta voglia dell’Antico Vinaio. Questo mi spinge a dare il mille per mille”.