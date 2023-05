Ducasse, lo chef più stellato al mondo incantato da Napoli: “Siete fortunati a vivere qui”

Napoli non smette di stupire chi viene da lontano, non solo per le sue meraviglie paesaggistiche e culturali ma anche per la tradizione culinaria che la contraddistingue e che stavolta ha letteralmente incantato Alain Ducasse, il celebre chef francese con più stelle Michelin al mondo.

Napoli incanta lo chef Alain Ducasse: “Siete fortunati a vivere qui”

Ducasse è giunto nella città partenopea in occasione della presentazione della partnership con l’imprenditore Alfredo Romeo. La sinergia tra la catena ristorativa francese e quella alberghiera di Romeo Collection darà vita a nuove imponenti strutture incentrate sull’arte, l’architettura e naturalmente l’eccellenza culinaria. Si tratta dei primi ristoranti dello chef francese in Italia con due prime aperture previste a Roma e Massa Lubrense.

Nel corso dell’incontro, come rende noto l’Ansa, parlando di Napoli e rivolgendosi direttamente ai cittadini, Ducasse ha detto: “Siete fortunati a vivere qui. Non vi rendete conto di ciò che la natura offre con prodotti straordinari come pesce, legumi, frutta. Una mediterraneità che caratterizza le eccellenze del territorio”.

“Mi considero un direttore artistico, sono importanti i dettagli. Il ristorante a Roma sarà unico così come quello di Massa Lubrense, anche perché nel Sud non c’è nulla da inventare. Adoro la cucina e i prodotti italiani. Con una vecchissima macchina per fare la pasta, trovata a Corleone, in Sicilia, che ho fatto smontare e rimontare, vorrei creare un prodotto unico. E’ una promessa, un sogno per domani, un sogno italiano” – conclude.

Chi è Alain Ducasse

Alain Ducasse è un cuoco e imprenditore nato il 13 settembre del 1956 a Castel-Sarrazin. Opera nei ristoranti Le Louis XV, all’interno dell’Hotel de Paris a Monaco, all’Alain Ducasse di Parigi ed al Jules Verne sulla Torre Eiffel, ed è a capo del gruppo che porta il suo nome e che, con 1400 impiegati, controlla 20 ristoranti in vari paesi, organizza corsi di cucina e pubblica libri di cucina, oltre a collaborare con l’Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo dei cibi più adatti agli astronauti.

Fino alla chiusura del suo ristorante a New York (nel 2007), era riuscito nella notevole impresa di gestire contemporaneamente tre ristoranti 3 stelle Michelin in tre diversi paesi. Nella sua carriera ne ha ricevute complessivamente 21. Al 2022 detiene 14 stelle che lo rendono lo chef più stellato al mondo. È stato inoltre ospite nelle edizioni statunitense e italiana di MasterChef.