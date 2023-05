Entra in servizio il terzo nuovo treno della Linea 1 della Metropolitana di Napoli: dalla prossima settimana sarà in esercizio portando ad un consistente aumento della capienza complessiva. Il numero di passeggeri che potranno viaggiare contemporaneamente sui mezzi della Linea 1, infatti, salirà ad oltre 8.500.

Terzo nuovo treno Linea 1 della Metro di Napoli: aumenta la capienza

Con l’arrivo del Nulla Osta Tecnico, che ha decretato l’esito positivo delle prove di sicurezza, è giunto il via libera per la messa in servizio del terzo treno CAF a breve distanza dal secondo, entrato in circolazione lo scorso marzo. Nelle prossime settimane sarà possibile contare su un quarto treno, per un totale di 8, arrivando a trasportare circa 10 mila passeggeri nello stesso tempo.

L’obiettivo di ANM e Comune di Napoli è quello di portare gradualmente tutto il parco dei treni verso un’elevata capienza (1.250 posti), in modo da occupare tutta la banchina di attesa dei passeggeri. Ciò si realizzerà già dai prossimi giorni portando la composizione di due vecchi treni da due a tre unità di trazione, a parità di convogli viaggianti e di frequenza.

Intanto è già in pre-esercizio il quarto treno CAF che portando a 8 il numero di convogli, tutti da 105 metri di lunghezza e circa 1.250 passeggeri, aumenterà ulteriormente il numero di passeggeri in viaggio contemporaneamente portandolo a circa 10 mila.

“Un ulteriore passo per migliorare l’offerta di trasporto pubblico in città per contribuire a migliorare concretamente la vita dei cittadini“ – è il commento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha rivolto personalmente il suo ringraziamento ad Ansfisa.

“L’Agenzia Nazionale ha completamente cambiato passo, con prove solo di notte e con una organizzazione che coniuga sicurezza e rapidità nel collaudo. Ciò permetterà nei prossimi mesi di migliorare ulteriormente il servizio, diminuendo i tempi di attesa. Con i convogli disponibili potremo arrivare gradualmente ad un treno ogni 4 minuti, contro i 10 di adesso” – spiega l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Edoardo Cosenza.