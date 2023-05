Trovato l’atto di nascita di Eduardo De Filippo, il compleanno è oggi: “Faciteme gli auguri”

Nell’Archivio di Stato di Napoli è stato ritrovato l’atto di nascita di Eduardo De Filippo che riporta una data di nascita diversa da quella erroneamente riportata finora: il genio del teatro italiano del ‘900 avrebbe festeggiato oggi, 26 maggio, il suo compleanno e non il 24.

Trovato atto di nascita di Eduardo De Filippo: il compleanno è il 26 maggio

Eduardo sarebbe, dunque, nato il 26 maggio del 1900: la data è scritta nei registri anagrafici dell’epoca, custoditi presso l’Archivio di Stato di Napoli. Il documento è stato scoperto proprio ieri da Angela Sorrentino e Enza Natoli.

“L’anno 1900 del 30 di maggio alle ore undici antimeridiane nella casa comunale, avanti di me, cavaliere Oreste Trombaccia, si è presentata Luisa De Filippo, di anni 21, casalinga, domiciliata in questa città, alla via Vittoria Colonna numero 5, che ha dichiarato che, alle ore otto pomeridiane del 26 del corrente mese, dalla sua unione naturale con un uomo celibe non parente né affine nei gradi che ostano al riconoscimento, è nato un bambino che mi presenta e a cui dà il nome di Eduardo“ – si legge nel registro anagrafico originale.

Una prova inconfutabile, firmato dalla stessa Luisa De Filippo in presenza di diversi testimoni. “Stupisce che, nell’arco della sua vita, il grande commediografo e attore non abbia mai corretto la sua biografia” – ha commentato Candida Carrino, direttrice dell’Archivio di Stato, a Il Corriere del Mezzogiorno.

“Buongiorno, mi chiamo Eduardo De Filippo e oggi è il mio compleanno. Mia madre, Luisa De Filippo, all’epoca ventunenne e casalinga, il 30 maggio del 1900 dichiarò che ero nato il 26 dello stesso mese, alle otto di sera, in via Vittorio Colonna numero 5. Perciò, oggi, faciteme cuntent con gli auguri ‘o juorno overo. Con affetto, Eduardo” – è il messaggio postato sui social dall’Archivio di Stato, accompagnato da una foto di Eduardo e una del documento originale che ne attesta la reale data di nascita.