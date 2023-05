Andrà in onda questa sera, 26 maggio alle ore 21:30, su Rai 1 la prima puntata del programma Tutti i sogni ancora in volo, lo show del celebre cantante napoletano Massimo Ranieri che torna in televisione per raccontarsi dando spazio al suo privato e, naturalmente, alla musica, con tanti ospiti d’eccezione.

Il programma prende il titolo dal libro di Massimo Ranieri che ha dato vita anche ad un disco e uno spettacolo teatrale. Dopo il debutto di questa sera, seguirà una seconda puntata dello show che sarà trasmessa ancora su Rai 1 venerdì 2 giugno.

Tutti i sogni ancora in volo per l’artista rappresenta un modo per aprirsi al pubblico, condividendo momenti di vita felici ma anche meno felici, tra delusioni e amori finiti. Ranieri porterà in scena il suo privato, mettendo in luce non solo la sua carriera e i suoi successi ma anche la sua sofferenza.

“Questa volta andrò oltre, parlerò della mia vita privata. Racconterò degli schiaffi che ho preso e che fanno male, a cominciare dal primo amore. Penso agli errori che si commettono in nome dell’amore, alle lezioni di vita che ci insegna. L’impresa è difficile ma non possiamo fare a meno né di amare né di sbagliare” – ha raccontato in un’intervista rilasciata a Il Mattino.

“Ho pena di chi non soffra per amore perché è quella la vita. Ci danniamo per trovare la nostra perla nera, ci riusciamo, e poi o lei fugge via oppure siamo noi a lasciarla andare per disattenzione, ignoranza, a volte per banalità o per distrazioni. Quando dopo la incontriamo e le confessiamo ‘sai, ora ho capito’, la sua risposta già aleggia nell’aria ‘mi dispiace, è tardi ormai’. E a te non resta che rompere la testa contro il muro“.

Ed è in questo contesto che sicuramente darà spazio alla sua magistrale interpretazione di Perdere l’amore. Ranieri, però, non sarà solo sul palco: ad accompagnarlo nella conduzione ci sarà Rocìo Muñoz Morales e tanti altri colleghi e amici. Tra gli ospiti già annunciati ci sono Diodato e Tiziano Ferro.

“Il primo ospite? Gianni Morandi. E chi altri? Un amico. Avremmo dovuto rispettare il copione ma siamo andati a braccio. Con lui faremo alcuni duetti sulle note di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”.