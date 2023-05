Il grande pellegrinaggio a piedi da Napoli a Pompei, tappe a Torre e Portici: programma

Sabato 27 maggio si rinnova il tradizionale appuntamento del pellegrinaggio a piedi a Pompei: i fedeli si riuniranno presso la Basilica del Carmine Maggiore a Napoli per poi raggiungere, attraverso diverse tappe dal centro partenopeo passando per Torre del Greco e Torre Annunziata, il celebre Santuario di piazza Bartolo Longo.

Pellegrinaggio a piedi a Pompei, da Napoli a Torre del Greco: le tappe

Anche quest’anno l’Azione Cattolica di Napoli, in comunione con la Chiesa diocesana, promuove nell’ultimo sabato del mese di maggio, dedicato alla Vergine Maria, il pellegrinaggio mariano a piedi fino a Pompei. La celebrazione avrà inizio alle 12:30 di sabato, presso la Basilica di Maria SS. del Carmine Maggiore a Napoli, con la benedizione dei pellegrini e si concluderà con la Celebrazione Eucaristica che sarà presieduta dall’Arcivescovo Domenico Battaglia, alle ore 21:30, presso il Piazzale San Giovanni XXIII del Santuario di Pompei.

“Accompagnati dalla figura di Bartolo Longo, abbiamo scelto come slogan di quest’anno ‘Beatamente in cammino, con Bartolo Longo profeti di speranza’. Vivremo difatti il pellegrinaggio a piedi a Pompei nel pieno del cammino giubilare longhiano per i 150 anni dell’arrivo del beato Bartolo Longo a Pompei. Desideriamo fare memoria del suo lungo cammino di vita, attraversato e segnato da una straordinaria esperienza caritativa e mariana che lo portò a diventare uomo della Madonna ed apostolo del Rosario. Presenza rigenerativa di fede per tanti, soprattutto per gli emarginati, che sognava di salvare e che trovarono proprio in Bartolo Longo un’opportunità di salvezza dalla strada e dalla delinquenza” – si legge nella nota trasmessa dall’Azione Cattolica di Napoli.

Dopo il raduno presso la Basilica del Carmine Maggiore il percorso proseguirà presso la Parrocchia di San Giovanni Battista (con arrivo alle 13:30), il Santuario di S. Maria della Natività e S. Ciro a Portici (14.30) e la Parrocchia di S. Caterina a Ercolano (15:30).

Seguirà, alle 16:30, una sosta presso la Basilica di Santa Croce a Torre del Greco per poi proseguire il cammino verso il Santuario Maria SS del Buon Consiglio, ancora nella città del corallo, con arrivo previsto alle 18:00 circa. Alle 19:00 i fedeli raggiungeranno la Parrocchia dello Spirito Santo a Torre Annunziata, ultima tappa che precede l’arrivo a destinazione presso il Piazzale San Giovanni XXIII del Santuario di Pompei. Qui alle 20:30 avrà inizio il Rosario Meditato seguito, alle 21:30, dalla Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Domenico Battaglia.

Pellegrinaggio a Pompei, strade chiuse a Torre del Greco: il piano traffico

Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione religiosa, il dirigente al 9° settore di Polizia Locale e Protezione Civile, com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, il seguente dispositivo di viabilità: