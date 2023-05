Accoltellato il figlio della tiktoker napoletana: “Gelosi del mio successo. Ora è guerra”

È il figlio della tiktoker napoletana Veronica, conosciuta sui social per il profilo Very e Sasy, il 15enne accoltellato nella serata di sabato a Napoli ma per fortuna fuori pericolo. Ad aggiornare sulle sue condizioni, attraverso diversi video, è stata proprio la mamma della vittima.

Figlio della coppia di tiktoker Very e Sasy accoltellato

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, l’aggressione si sarebbe scatenata all’esterno di un bar dove si trovava il ragazzo insieme ai suoi amici e ad un’altra comitiva di giovani. Sarebbe stato un 12enne a colpirlo prima con una serie di pugni poi con un coltello. Secondo quanto spiegato dalla madre del 15enne, la violenta lite sarebbe scaturita per gelosia: a sua detta il ragazzino invidierebbe il successo che la famiglia sta riscuotendo sui social.

“Vi ringrazio veramente con il cuore dei tantissimi messaggi che mi state inviando. Kekko sta qua, sta bene ed è fuori pericolo, deve stare solo un po’ a riposo. I figli miei dietro hanno sempre Dio. Mi è dispiaciuto molto di quello che è accaduto, queste cose non dovrebbero mai succedere ma quando uno non ha un buon genitore dietro non ci possiamo fare niente. Volevo fare un appello a tutti i genitori: quando scendono i vostri figli controllateli” – ha detto la tiktoker.

“Mio figlio sta bene, gli hanno dato due coltellate, ha una mini lesione all’intestino. Per fortuna è fuori pericolo ma ora faccio la guerra con tutti, i miei figli non li devono toccare, mi mangio il cuore da petto. Su di me dite quello che volete mai i miei figli non me li dovete toccare, non dovete nemmeno pronunciare i loro nomi”.

Rivolgendosi alla madre del 12enne che ha aggredito suo figlio: “Nemmeno una chiamata hai fatto, hai pensato al telefono di tuo figlio che si era perso. Vergognati. Ora devo fare la guerra. Mettetevi vergogna, fate violenza psicologica ai ragazzi per cosa? Per gelosia. Siete gelosi“.