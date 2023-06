ULTIM’ORA. Terremoto nel Napoletano: scossa di magnitudo 2.5 sul Vesuvio

Una nuova scossa di terremoto con epicentro sul Vesuvio è stata registrata nella mattinata di oggi, 5 giugno, dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Scossa di terremoto sul Vesuvio oggi 5 giugno

La scossa, di magnitudo 2.5, è stata rilevata alle ore 5:54 di questa mattina, ad una profondità di 3 km. Un evento sismico di lieve entità ma, data anche la bassa profondità accertata, facilmente avvertibile nei Comuni della zona vesuviana.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV di Napoli. La scossa si aggiunge a quelle di frequente registrate negli ultimi mesi, tutte molto lievi, ma che hanno generato non poche preoccupazioni nei cittadini. Più volte, tuttavia, gli esperti hanno tranquillizzato la popolazione sottolineando il fatto che si tratta di un fenomeno del tutto naturale e per nulla allarmante.

Stando a quanto spiegano gli esperti, le recenti scosse non provengono dalla risalita del magma, che al momento rimane del tutto stazionaria, bensì al fatto che dopo l’ultima eruzione il Vesuvio sta continuando a raffreddarsi e compattarsi generando, di conseguenza, piccole scosse.

“Gli ultimi eventi sismici del Vesuvio hanno avuto bassa intensità. Si tratta di una sismicità a bassa energia nell’area craterica dovuta a questo fenomeno gravitativo di contrazione del cratere. Piccole fratture che non vengono dal profondo e non c’è neanche una traccia di magma che degassa, visto che le piccole fumarole che ci sono non danno alcuna composizione anomala ora” – ha sottolineato la dottoressa Bianco, ex direttrice dell’Osservatorio vesuviano di Napoli, oggi alla guida del Dipartimento vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.