Napoli, Alberto Angela riceve la laurea honoris causa in Geologia: “Per me è un onore”

Oggi, 5 giugno, Alberto Angela ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia Applicata all’università Federico II di Napoli, in occasione dei festeggiamenti per i 799 anni dalla sua istituzione.

Alberto Angela, laurea honoris causa alla Federico II di Napoli

Nella storia Aula Magna dell’ateneo federiciano, il celebre divulgatore e conduttore scientifico, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento, alla presenza del rettore Matteo Lorito e il professore Vincenzo Morra, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra.

“Il 5 giugno del 2023 inizia l’ottocentesimo anno di questo straordinario ateneo con una figura che ha lasciato un’impronta nella storia indelebile. Per me è un grandissimo onore essere qui in questo momento“ – ha detto in un video diffuso dai canali dell’università.

LEGGI ANCHE

Alberto Angela, napoletano nato a Parigi: “Napoli è qualcosa che altrove non esiste”

Alberto Angela: “Napoli è una città incredibile. Difficile raccontare tanta bellezza in una sola puntata”

Si tratta della seconda laurea honoris causa conferita ad Albergo Angela da una università di Napoli. Nel 2019 fu l’ateneo Suor Orsola Benincasa a premiarlo con una Laurea Magistrale in Archeologia per “la straordinaria capacità di sintesi tra competenza e comunicazione, ovvero tra i valori della conoscenza scientifica e i metodi della trasmissione del sapere nell’Era dei nuovi media”.

Del resto, il suo grande amore per la città partenopea, lo ha portato ad ottenere la cittadinanza onoraria che lui stesso ha sbandierato con orgoglio. Angela ha festeggiato anche con gioia il trionfo sportivo del Calcio Napoli pubblicando uno scatto che lo ritrae al Largo Maradona.