Noa incantata: “Cantare al Maradona è stato pazzesco. Napoli è uno stato d’animo”

Ha incantato lo stadio Diego Armando Maradona con la sua I’ te vurria vasà la celebre cantante israeliana Noa ed ha espresso parole d’amore per Napoli, una delle città del suo cuore.

Noa: “Cantare allo stadio Maradona di Napoli è stato incredibile”

Lei stessa, suoi suoi canali social, ha diffuso un video della sua esibizione presso lo stadio napoletano scrivendo: “Cari amici, felice di condividere il video della mia esibizione allo stadio Diego Maradona di Napoli. Era pura gioia. Grazie infinite ad Aurelio de Laurentiis, presidente della squadra, per avermi chiamato la scorsa settimana per invitarmi”.

“Grazie ai miei amici il Solis Quartet per essere stati con me, all’eterno Gil, a Pompeo Benincasa, Ofer Pesenzon, Maria e al gruppo di produzione e a tutti gli intervenuti. E ovviamente, all’incredibile Vivi Belaish per il vestito! Che esperienza”.

“È stato pazzesco. Napoli è uno state of mind. Uno stato d’animo, un’idea. E la vittoria della squadra di calcio rappresenta un incoraggiamento per tutti. È stato coinvolgente anche per me” – ha detto l’artista in un’intervista rilasciata a La Repubblica.

Già lo scorso dicembre, nel corso della sua visita a Napoli, aveva espresso parole d’amore per la città, oltre ad incantare i passanti con la sua emozionante interpretazione di La Vita è Bella, la colonna sonora del film di Roberto Benigni.

“Ho perso il traghetto per Capri ma ho guadagnato due ore bellissime sul lungomare di Napoli. Che luce strepitosa. Mi sento così amata qui, ne avevo bisogno“ – aveva scritto.