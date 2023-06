Meraviglia a Bacoli, parcheggi e navette gratis per le spiagge più belle: orari e fermate

Parcheggi e navette gratis per raggiungere alcune delle spiagge più belle di Bacoli, Miseno e Miliscola: è l’annuncio lanciato dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione che ha comunicato gli orari delle corse e tutte le fermate effettuate. L’iniziativa, partita il 2 giugno, durerà per tutta l’estate.

Parcheggi e navette gratis per le spiagge di Miseno e Miliscola: orari e fermate

“E’ gratis, partiamo con le navette comunali per raggiungere le spiagge di Miseno e Miliscola. Dureranno tutta l’estate, così diminuiamo il traffico in strada. E’ molto semplice: parcheggi l’auto all’ingresso della città ed arrivi a mare, comodamente in autobus. Si potrà parcheggiare gratis a Cuma in un’area enorme, capace di accogliere centinaia di auto, tra via Cuma e via Spiaggia Romana. Poi si potrà viaggiare in navetta sempre gratis, andata e ritorno” – spiega il primo cittadino di Bacoli.

“Il servizio sarà attivo tutti i sabati, le domeniche e i festivi. Un’opportunità che offriamo ai bagnanti, ai turisti, ai residenti, ai migliaia di bacolesi che potranno pensare di vivere il mare senza prendere veicoli privati. Toccherà Cuma, Fusaro, Cappella, Miliscola, con tante fermate e tante aree di sosta lungo tutto il percorso“.

Il servizio, attivo fino al 30 agosto, consentirà ai passeggeri di raggiungere le più popolari spiagge di Bacoli, in maniera del tutto gratuita, nelle giornate di sabato, domenica e festivi. Le navette partiranno dalle 9:30 nella zona di ammassamento di Cuma, in via Spiaggia Romana, con ultima corsa alle 19:30 da Miseno.

Di seguito tutte le fermate, ognuna dotata di un ampio parcheggio:

Zona di ammassamento via Spiaggia Romana, incrocio parco del Gravitello (con parcheggio gratis);

Scuola 167, via Cuma (la fermata verrà attivata al termine dell’anno scolastico, il 10 giugno 2023);

Scuola Plinio il Vecchio (la fermata verrà attivata al termine dell’anno scolastico, il 10 giugno 2023);

Parcheggio antistante il Parco Borbonico del Fusaro;

Parcheggio di fronte al supermercato MD;

Scuola Gramsci;

Miliscola, nei pressi della spiaggia libera;

Miseno, fermata pullman.

“Ringrazio l’assessore Vittorio Ambrosimo per aver reso possibile questa opportunità. E’ un nuovo inizio per permettere a tutti di vivere le nostre spiagge, un nuovo modo per evitare lunghe file di traffico. Vi chiedo di diffondere questo servizio gratuito. Insieme siamo più forti, un passo alla volta” – conclude il sindaco.