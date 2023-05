Meraviglia a Bacoli, rimossi muretti e cancelli dalle spiagge: finalmente il mare è di tutti

Spiagge liberate a Bacoli: prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale nel rimuovere i cancelli che ostacolano l’accesso al mare, rendendo le meravigliose spiagge cittadine luoghi accessibili a tutti. E proprio di recente un nuovo cartellone è spuntato sull’arenile cittadino che, riprendendo una celebre frase della fiction Mare Fuori, ha commosso la cittadinanza.

Spiagge liberate a Bacoli, il sindaco: “Il mare è di tutti”

“Nun te preoccupà guagliò, ce sta ‘o mar’ for'” – recita il cartello posto sulla spiaggia, riprendendo la sigla della celebre fiction per ricordare ai cittadini che quel meraviglioso mare è ormai libero da catene e recinzioni per essere vissuto pienamente da tutti.

Nei mesi scorsi il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, aveva annunciato con gioia l’avvio della demolizione di cancellate, catene e grate che ostruivano la vista e il raggiungimento del mare: “Stiamo abbattendo i cancelli sulle spiagge di Bacoli, riconsegniamo alla città il suo paesaggio mozzafiato. E così i suoi muri si trasformano in panchine, con vista sul paradiso. Non più mura di divisione, non più prigioni, non più spazi divisi. Non più spiagge come proprietà privata ma beni pubblici dati in concessione”.

LEGGI ANCHE

Bacoli avrà un nuovo percorso mozzafiato: la più lunga passeggiata tra mare e natura

“Un atto di civiltà, una rivoluzione, perché il mare è nostro, questo paesaggio è nostro, con le albe e i tramonti, senza barriere, nella sua incommensurabile bellezza. Lo stiamo facendo per voi, per noi tutti. Un’opera a vantaggio del popolo, a tutela di chi fa impresa nel rispetto della città”.

“Abbiamo continuato a rimuovere le grate e i cancelli e lo faremo ancora, senza sosta, nella convinzione che le spiagge, la battigia, il mare, il paesaggio, sono un bene dei bambini, delle famiglie, degli anziani, dei lavoratori. Non proprietà privata ma patrimonio della popolazione. Venite a riempirvi gli occhi di questo incanto. I muretti non sono più cancelli ma sedie da cui ammirare il panorama”.

A ciò si aggiunge la rinascita della spiaggia libera di Casevecchie, riconosciuta tra le più belle di Bacoli, che dopo oltre 50 anni è stata bonificata e restituita ai cittadini.