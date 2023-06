Mare da sogno, via agli accessi alle spiagge libere più belle di Napoli: come prenotarsi

Da oggi è attivo il sistema di prenotazione online per le spiagge libere di Posillipo, tra le più belle di Napoli, che hanno accesso unicamente dai Bagni in concessione: si tratta del Bagno Elena, Ideal (entrambe sull’arenile Donn’Anna) e Sirene (spiaggia delle Monache).

Prenotazione online spiagge libere di Posillipo, tra le più belle di Napoli

A causa del sovraffollamento e di alcuni episodi di violenza verificati, negli ultimi anni si è deciso di regolare l’accesso alle spiagge in questione fissando un limite di ingressi per ragioni di ordine pubblico ma anche sanitarie, visto l’avvento del covid.

Quest’anno, per quanto riguarda la spiaggia Donn’Anna saranno garantiti 25 accessi giornalieri dal Bagno Elena e 25 dal Bagno Ideal mentre per quella delle Monache saranno 450 le entrate concesse dal Bagno Sirene. I numeri rispettano i criteri di sicurezza e sono leggermente aumentati rispetto alla scorsa stagione balneare.

Per riservarsi il proprio posto su una delle spiagge di propria preferenza basta collegarsi al sito di Spiagge Libere. Il sistema di prenotazione è attivo dalle 8:00 alle 23:00 di tutti i giorni ed è possibile prenotare il proprio ingresso per il giorno successivo.

Ogni singolo utente può effettuare fino a tre prenotazioni per ogni settimana. L’accesso di minori è consentito solo se accompagnati da un adulto mentre è vietato far entrare i cani in quanto nessuna delle zone risulta attrezzata per ospitarli. Il 5% dei posti disponibili potrà essere riservato a categorie protette (ai sensi della legge 169/1999) e anziani (maggiori di 70 anni di età) che potranno accedere anche senza prenotazione online.

Collegandosi al portale bisognerà selezionare la spiaggia di propria preferenza tra Bagno Sirena, Elena e Ideal cliccando sul pulsante “prenota”. Si aprirà, così, la schermata con i campi da compilare: nome, cognome, e-mail, cellulare e numero di persone che dovranno accedere alla spiaggia. Infine, l’utente dovrà spuntare le caselle di presa visione delle condizioni di privacy e della dichiarazione di essere maggiorenne e ben consapevole del mancato accesso per i minori non accompagnati.