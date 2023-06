Angela Celentano compie 30 anni. La bambina scomparsa da Monte Faito il 10 agosto 1996. Ogni anno la sua famiglia celebra questo giorno, ma stavolta si prova un sapore particolare e ancora più amaro: i trenta anni sono uno spartiacque della vita, forse più significativo della maggiore età. È il tempo della consapevolezza, del diventare veramente adulti.

Angela Celentano compie 30 anni: il pensiero delle sorelle

Rosa e Naomi, le sue sorelle, hanno dedicato ad Angela Celentano queste parole affidandole a Facebook: “Buon 30esimo compleanno, Angela. Anche quest’anno i nostri auguri per te saranno attraverso un video e anche quest’anno, come ogni anno, speriamo che possano arrivarti. Aspettiamo il giorno in cui ti riabbracceremo e ci chiederai, frizzante e scatenata com’eri, solo un po’ più cresciuta, “ma io i miei regali posso scartarli?”. Ti vogliamo bene. La tua famiglia”.

I genitori di Angela Celentano: “Ogni anno le acquistiamo un regalo”

Anche i suoi genitori, Catello e Maria Celentano, hanno dedicato un pensiero alla propria figlia scomparsa: “Ogni singolo anno – dicono i genitori di Angela Celentano – acquistiamo per nostra figlia un regalo da custodire in un armadio nella sua cameretta nella speranza che vengano un giorno scartati quando Angela finalmente varcherà la porta di casa”.