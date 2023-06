Dimesso dall’ospedale per cattiva digestione, muore a 29 anni: lascia una bimba di 6 mesi

E’ morto a soli 29 anni Vittorio Parziale, il giovane papà che si è spento dopo essersi recato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per un forte mal di stomaco.

Morto Vittorio Parziale a Napoli: forte mal di stomaco poi il decesso

Secondo quanto raccontato dai familiari, il ragazzo sarebbe stato trattato dai medici per una cattiva digestione. Poco dopo, tuttavia, il 29enne si sarebbe accasciato al suolo, probabilmente per un attacco cardiaco, perdendo la vita.

“Poteva essere un banale mal di stomaco dovuto ad indigestione ma quando ha avvertito fastidio al petto era d’obbligo ipotizzare che tale sintomo potesse essere il segnale di un arresto cardiaco. Gli hanno diagnosticato una cattiva digestione“ – affermano gli avvocati della famiglia rivolgendosi a Il Corriere del Mezzogiorno.

“Vittorio è stato visitato poi gli hanno detto di aspettare. Si è allontanato, poi è tornato indietro. Mentre saliva le scale è morto“ – ha sottolineato il legale Amedeo Di Pietro che segue la famiglia colpita dal lutto insieme al collega Gianni Fusco.

Subito dopo la tragedia, la famiglia di Vittorio ha sporto denuncia per ottenere opportuni chiarimenti su quanto accaduto. Attualmente la salma è sotto sequestro ed il magistrato ne ha disposto l’autopsia per risalire alle cause che hanno decretato il decesso improvviso del giovane.

In attesa dei risultati, amici e familiari della vittima hanno chiesto un incontro al deputato Francesco Emilio Borrelli che ha accolto la richiesta incontrandoli: “Su questa vicenda bisogna accendere un faro. È necessario che si faccia chiarezza quanto prima e che la famiglia sappia perché Vittorio è morto e se ci sono state colpe o omissioni”.

“In quel caso bisognerà agire in tutte le sedi possibili per restituire giustizia. Ho già preso contatti con l’Asl e farò il possibile per far emergere rapidamente la verità. Le violenze e i disordini che si sono creati all’interno e all’esterno del Pellegrini sono da stigmatizzare ma la famiglia Parziale ha diritto alla verità“.

Vittorio lavorava in un supermercato e abitava nella zona di Santa Lucia. Lascia una compagna e una figlia di soli 6 mesi.