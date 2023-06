Quasimodo, tra le tracce della Maturità l’opera del poeta morto a Napoli: cosa significa

Alla Nuova Luna è il testo poetico, tratto dalla raccolta La Terra Impareggiabile, che figura tra le tracce della prima prova di Maturità 2023: l’autore è Salvatore Quasimodo, tra gli autori più influenti dell’ermetismo, nato a Modica e morto a Napoli, che con l’opera in questione, dal significato profondo, ha voluto raccontare l’esperienza umana nello spazio.

Alla Nuova Luna alla prima prova di Maturità: significato e testo della poesia di Salvatore Quasimodo

Alla Nuova Luna è una delle tre poesie contenute nella sezione Domande e risposte de La Terra Impareggiabile, la penultima raccolta di Quasimodo, pubblicata nel 1958. E’ la più nota del gruppo delle opere dedicate alla scienza e a Dio.

Qui la luna rappresenta la rinascita, il progresso e le domande poste dal poeta aprono una profonda riflessione sul ruolo dell’uomo nel mondo. Il poeta nell’intera raccolta fa prevalere l’impronta degli anni della guerra, che cambia il suo modo di scrivere e la vita stessa, sempre più aperta verso il consumismo e la trasformazione progressiva della società, a tratti più “volgare” ed “aggressiva”.

Il testo di Alla Nuova Luna di Salvatore Quasimodo

In principio Dio creò il cielo

e la terra, poi nel suo giorno

esatto mise i luminari in cielo

e al settimo giorno si riposò

Dopo miliardi di anni l’uomo,

fatto a sua immagine e somiglianza,

senza mai riposare, con la sua

intelligenza laica,

senza timore, nel cielo sereno

d’una notte d’ottobre,

mise altri luminari uguali

a quelli che giravano

dalla creazione del mondo. Amen.

Salvatore Quasimodo e Napoli

Il poeta trascorse gli ultimi anni di vita compiendo numerosi viaggi in Europa e in America, per tenere conferenze e letture pubbliche delle sue liriche che, nel frattempo, erano state tradotte in diverse lingue. Nel 1965 curò la pubblicazione di Calignarmata, opera di poesia dell’autore Luigi Berti, uscita un anno dopo la morte di quest’ultimo (1964). Del 1966 è la pubblicazione di Dare e avere, sua ultima opera.

Il 14 giugno 1968, mentre si trovava ad Amalfi per un premio di poesia, venne colpito da un ictus che lo condusse alla morte poco dopo: il cuore del poeta smise di battere sull’auto che lo stava trasportando all’ospedale di Napoli.

Il suo corpo fu trasportato a Milano e tumulato nel Famedio del Cimitero monumentale, luogo che già ospitava le spoglie di Alessandro Manzoni. Il suo archivio è conservato presso il Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei dell’Università di Pavia.

Maturità 2023: tutte le tracce della prima prova

Oltre a Quasimodo, tra le tracce compare quella dedicata a Moravia, con un brano tratto da Gli Indifferenti. Per i testi argomentativi c’è Piero Angela, con il suo libro-testamento, e Oriana Fallaci, con Intervista con la Storia. C’è anche il brano Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp tratto da un testo di Marco Belpoliti. Tra le tipologie di tipo B rientra L’idea di nazione con un testo tratto da Federico Chabod. Infine, per l’attualità il richiamo ad una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico all’ex ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi.