Coldplay incantati da Napoli, Chris Martin dopo il concerto: “Grazie assaje Napule”

Quelli appena trascorsi sono stati due giorni di pura magia per Napoli che ha accolto uno dei gruppi musicali più famosi del mondo, quello dei Coldplay, che ha regalato uno spettacolo indimenticabile agli spettatori del Maradona. Anche gli stessi artisti, però, porteranno a casa un ricordo indelebile della città partenopea che, a poche ore dalla fine del concerto, lo stesso Chris Martin ha voluto ringraziare pubblicamente, attraverso i social.

Napoli incanta i Coldplay, Chris Martin: “Grazie assaje Napule”

In uno stadio pieno di luci e colori, Chris Martin ha varcato il palco partenopeo portando con sé una bandiera azzurra per omaggiare la città dei campioni d’Italia, ha cantato in napoletano, ha ringraziato la città per aver esaudito uno dei suoi sogni: quello di cantare proprio lì, davanti al pubblico partenopeo.

Due giorni di emozioni, di grande musica e di tanta Napoli, quella da brividi raccontata nel pezzo di Pino Daniele, Napule è, intonato egregiamente dal celebre gruppo britannico, accompagnato dalla platea dello stadio Diego Armando Maradona.

LEGGI ANCHE

Coldplay a Napoli, pizza sul lungomare per Chris Martin: “Amo la città e i napoletani”

I Coldplay in festa per il Napoli: “Non vediamo l’ora di suonare a casa dei campioni”

Un doppio appuntamento che la stessa band porterà per sempre nel cuore. Lo stesso Chris Martin, postando una foto sui social che lo ritrae sul palco con tanto di bandiera azzurra, ha scritto: “Grazie assaje Napule”. Una frase accompagnata da tre cuori con i colori del tricolore.

Del resto la tappa partenopea del tour italiano era stata scelta dall’artista in persona che desiderava esibirsi proprio a Napoli. Prima di Napule è ha, infatti, dichiarato: “La vostra città regala gioia al mondo intero. È un esempio di gioia nel calcio, ma anche nella passione, nell’amore, nel canto, nel modo di vivere. È molto d’ispirazione. Ecco quello che abbiamo, è un regalo per voi”. Prima del concerto, inoltre, non ha perso l’occasione per ammirare le bellezze della città e gustare una buona pizza napoletana.