Dopo lo show dei Coldplay, il 28 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si terrà il concerto di Tiziano Ferro e per l’occasione funicolare e metro Linea 2 effettueranno servizio fino a tarda notte: di seguito gli orari e la scaletta ufficiale dello spettacolo.

Allo stadio di Napoli il concerto di Tiziano Ferro: orari funicolare e metro, scaletta

Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, per la giornata di oggi potenzierà la circolazione dei treni metropolitani della Linea 2 fino alle 2 di notte, con frequenza dai 6 ai 15 minuti, per un totale di oltre 20 mila posti aggiuntivi, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

Saranno 38 le corse supplementari in partenza e in arrivo a Napoli Campi Flegrei, 19 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 19 verso Pozzuoli. A bordo sarà ammesso solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

La biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta in via eccezionale fino alle 2 di notte, mentre per motivi di sicurezza e ordine pubblico la fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 21.30. Anche l’ANM ha reso noto che in occasione del concerto di Tiziano Ferro, per la giornata di oggi le funicolari di Centrale, Montesanto e Mergellina effettueranno servizio fino alle 2:00.

Concerto Tiziano Ferro a Napoli: ospite speciale e scaletta

L’artista di Latina ha voluto al suo fianco un vero napoletano nonché suo grande amico, Massimo Ranieri. Insieme duetteranno sulle note di Perdere l’amore regalando nuovamente al pubblico l’emozionante esibizione già proposta durante il Festival di Sanremo del 2020.

“Con Ranieri al Maradona vado al Massimo” – ha commentato Ferro a Il Mattino. Grande l’entusiasmo anche del suo ospite d’eccezione che ha dichiarato: “Al rosso relativo affiancheremo l’azzurro assoluto perché è ancora tempo di festeggiare il nostro terzo scudetto e di sognare quelli a venire. Siamo nello stadio che porta il nome di Dios e abbiamo un bomber di Ferro”.

Di seguito la scaletta del concerto:

La differenza tra me e te

Il conforto

Incanto

Destinazione mare

Raffaella è mia

Il regalo più grande

Addio amore mio

La fine

Xdono

Imbranato

Ti scatterò una foto

Alla mia età

Sere Nere

Accetto Miracoli

L’amore è una cosa semplice

Hai delle isole negli occhi

Balla per me

Il mondo è nostro

Buona (cattiva) sorte

La vita splendida

Potremmo ritornare

Ed ero contentissimo

La prima festa del papà

Per dirti ciao!

Ti voglio bene

Indietro

Addio mio amore

E fuori è buio

L’ultima notte al mondo

Amici per errore