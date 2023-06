Ferro canta in napoletano ed emoziona: “Napoli, quanti regali mi hai fatto. È un sogno”

Una serata indimenticabile per i fan di Tiziano Ferro che ieri si è esibito in concerto allo stadio Diego Armando Maradona, cantando in napoletano, affiancato da Massimo Ranieri, e ringraziando più volte la città di Napoli.

Tiziano Ferro in concerto al Maradona: canta con Massimo Ranieri e ringrazia Napoli

Il celebre cantautore, tra una canzone e l’altra, ha voluto accogliere sul palco un vero partenopeo, nonché suo grande amico, Massimo Ranieri. Insieme hanno regalato al pubblico memorabili duetti: non solo la celebre Perdere l’amore, già interpretata insieme durante il Festival di Sanremo 2020, ma anche Je So’ Pazzo in omaggio al grande Pino Daniele.

In perfetto stile partenopeo, Ferro ha così sfoggiato il suo canto napoletano mandando letteralmente in delirio il pubblico. Nel corso del suo spettacolo ha voluto omaggiare non solo gli artisti di Napoli e la città ma anche la squadra azzurra, reduce dalla vittoria dello scudetto.

Indossando la maglia del Calcio Napoli, con il numero 10 di Maradona, rivolgendosi alla platea ha detto: “Mi hanno concesso un numero che adesso non si tocca più, e voi sapete quale. Ovviamente ne avrò cura come quelle bretelle di Massimo che ho ricevuto oggi. Napoli, mi avete fatto troppi regali stasera. Questa maglia non la metterò mai più, la metterò lì in uno scrigno perché so che nessuno più avrà questo numero sulla schiena”.

“Sappiate che per me questo regalo dato oggi qua a Napoli è come aver ricevuto un dono dal cielo. Io so quanto vale questo per Napoli, io lo so. La lavo solo per decenza ma non la metterò mai più, la proteggerò come le bretelle di Massimo come per ricordare un’esperienza meravigliosa”.

“Una cosa voglio dirvela: grazie. Grazie perché avete reso questa giornata memorabile per me, per Tiziano, per uno che ha basato la sua vita sui sogni e questo è stato un sogno che è andato ben oltre, molto più in là di quello che avrei mai potuto sperare. Grazie Napoli, grazie per tutto questo”.