È napoletana una delle spiagge più belle d’Europa: è sul podio dei paradisi d’Italia

Alcune spiagge italiane sono entrate a far parte della classifica delle migliori d’Europa stilata da Omio, la piattaforma leader in Europa per i viaggi in treno, autobus e aerei: tra le località premiate spicca una perla napoletana, la Marina Piccola di Capri, l’isola azzurra del Golfo partenopeo.

Spiagge migliori d’Europa, una è napoletana: premiata la Marina Piccola di Capri

Lo studio di Omio prende si basa sull’incrocio dei dati meteorologici, i prezzi e le recensioni del pubblico che hanno dato vita all’elenco delle 75 spiagge più popolari per sfuggire al caldo di questa estate. Tra queste ben 10 si trovano in Italia e, in particolare, 2 in Campania.

Al primo posto c’è la spiaggia di Cleopatra, in Turchia, seguita dalla spiaggia lunga (Montenegro) e quella di Primorsko (Bulgaria). Sul podio delle località italiane si susseguono San Vito Lo Capo (Sicilia), Marina Piccola (Capri) e Sansone (Isola d’Elba) che occupano rispettivamente le posizioni 36, 38 e 41 della classifica generale.

LEGGI ANCHE

Si trova in Campania il borgo più bello d’Italia: primo in classifica, batte Portofino

Il mare della Campania è stupendo, le Bandiere Blu 2023 sono 19: le spiagge da sogno

Il mare più bello 2023, tre località della Campania premiate per le acque stupende e i servizi eccellenti

Seguono spiaggia di Tropea, spiaggia di Ravenna, Cala Brandichini in Sardegna, Scoglio di Monterosso, spiaggia di Rimini, Margherita di Savoia (Puglia) e Marina Grande a Positano, in Costiera Amalfitana. Per quanto riguarda i prezzi, nel complesso, le spiagge italiane sono generalmente meno economiche rispetto a quelle di Spagna, Croazia o Germania. Particolarmente alti risultano essere i prezzi per consumare il pranzo in spiaggia: più accessibili in questo senso si rivelano le spiagge di San Vito lo Capo, Marina Piccola, Tropea e Scoglio di Monterosso, con un prezzo medio di 10 euro.