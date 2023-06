Presentata oggi, 16 giugno 2023, presso la sede nazionale di Legambiente, la ventitreesima edizione de “Il Mare più Bello 2023”, la Guida Blu alle migliori località costiere di mare e di lago che quest’anno incorona anche 3 cittadine della Campania: si tratta di Pollica-Acciaroli-Pioppi, terza in classifica generale, San Giovanni a Piro e a San Mauro Cilento, tutte e tre in provincia di Salerno.

Il Mare più Bello, il Cilento trascina la Campania: premiate tre località del Salernitano

La guida, realizzata da Legambiente e Touring Club Italiano, passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani e premia con il massimo riconoscimento, le Cinque Vele, le località che sono riuscite a coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili: un’olimpo dei luoghi dove le bellezze naturali sono state valorizzate dall’intervento umano.

Sono 21 le località che hanno ottenuto il vessillo più ambito delle Cinque Vele distribuite in 7 regioni. La Sardegna è risultata la regione più premiata con 7 località. Seguono la Toscana con 4, la Puglia e la Campania entrambe con 3 località e la Sicilia con 2. Chiudono la classifica Basilicata e Calabria, per la prima volta nella top list con Tropea. Sardegna che si posiziona al primo posto anche nella classifica generale con Baunei, in provincia di Nuoro.

La guida premia, oltre alle località marine, anche quelle sui laghi: nella speciale classifica che ha insignito 12 comuni su 6 regioni italiane stravincono le province di Trento e Bolzano, ma una menzione speciale va fatta per Scanno, sull’omonimo lago in provincia dell’Aquila, new entry in classifica e località più a sud dell’elenco.

Buone pratiche di gestione della costa, i lidi di Camerota tra le realtà premiate

Altra novità di quest’anno è la consegna di 9 targhe per le Buone pratiche di gestione della costa, assegnate alle migliori esperienze che amministrazioni pubbliche, enti o imprenditoria privata hanno messo in atto. Anche in questo caso la Campania è presente con una realtà cilentana: sul fronte dell’inclusione e accessibilità è stata premiata l’Associazione Stabilimenti Balneari di Camerota CAB per gli interventi realizzati quest’anno all’interno del progetto “Lidi del Parco”.

Iseppi, presidente Touring Club: “Riflettiamo sul nostro patrimonio naturalistico e sulla necessità di conservarlo”

“La nostra Guida “Il Mare più Bello” oltre ad essere un vero e proprio album fotografico delle bellezze e ricchezze territoriali del nostro paese che hanno applicato buone pratiche, può essere paragonata ad un faro in un porto – le parole in conferenza stampa di Stefano Ciafani, Presidente Legambiente nazionale – un vero e proprio punto di riferimento cui amministrazioni pubbliche, stakeholder privati e cittadini possono e devono rivolgersi per applicare rispettivamente nuove forme di gestione di questi territori e nuove forme di fare turismo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano che parlando della guida afferma: “Non è una classifica, ma una mappatura geografica che fotografa le eccellenze dei mari e dei laghi italiani ed uno stimolo a riflettere sulla straordinaria ricchezza del patrimonio naturalistico e ambientale italiano, sul piacere di conoscerlo e sulla necessità di conservarlo”

Iseppi aggiunge: “Molti altri fattori però, dall’integrità del paesaggio al livello delle strutture di accoglienza, dal peso dei flussi turistici agli standard di accessibilità dei luoghi, dai servizi di mobilità alla cura dei beni storici e artistici del territorio, concorrono a definire un ambizioso vaglio di qualità turistico-ambientale”