Tiziano Ferro pazzo di Napoli: “Qui sorrisi accecanti e l’amore che ti piove addosso”

Subito dopo il concerto allo stadio Diego Armando Maradona, Tiziano Ferro ha voluto diffondere sui suoi canali social una dedica per la città di Napoli, ripercorrendo con i suoi followers i momenti più belli dello spettacolo.

Tiziano Ferro innamorato di Napoli: la dedica per la città

Dal duetto con Massimo Ranieri, alle luci mozzafiato provenienti dalla platea fino alla maglia azzurra indossata sul palco e ai fuochi d’artificio: nel video condiviso dall’artista sono racchiuse le tappe della sua serata partenopea, quella che ha regalato immense emozioni non solo al pubblico ma anche allo stesso Tiziano.

“Napoli! Le parole non renderanno mai giustizia. Con la vostra anima fiera che rompe ogni dica, il sorriso che acceca tutti e l’amore che ti piove addosso ininterrottamente. Era la prima volta allo stadio Maradona e ho avuto più di quello che avrei mai sognato” – ha scritto.

“Una maglia da campione d’Italia con il prezioso, intoccabile, numero 10 che custodirò con gelosia massima. E poi il re dei re. Massimo Ranieri. Un galantuomo meraviglioso, fonte di ispirazione eterna. Massimo, hai reso Napoli ancora più grande e me l’uomo più felice al mondo. Le bretelle che mi hai regalato sul palco diventeranno il mio portafortuna. Grazie dal profondo dell’anima”.

Già durante lo spettacolo il cantante aveva espresso pubblicamente il suo amore per il popolo napoletano: “Una cosa voglio dirvela: grazie. Grazie perché avete reso questa giornata memorabile per me, per Tiziano, per uno che ha basato la sua vita sui sogni e questo è stato un sogno che è andato ben oltre, molto più in là di quello che avrei mai potuto sperare. Grazie Napoli”.

Il suo show nello stadio partenopeo si è tenuto subito dopo quello dei Coldplay. Anche il quell’occasione la star del gruppo, Chris Martin, aveva sbandierato una sciarpa azzurra di Maradona per onorare i campioni d’Italia.