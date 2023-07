“Mamma, non vado al lavoro”, poi sparisce nel nulla: l’auto di Brenda avvistata a Napoli

Risulta scomparsa dallo scorso venerdì Brenda Cuomo, la ragazza 23enne di Pellezzano, in provincia di Salerno, che si sarebbe allontanata con la sua auto: stando agli ultimi aggiornamenti, la vettura sarebbe stata ritrovata nel centro di Napoli.

Brenda Cuomo, la ragazza scomparsa da Pellezzano: auto avvistata a Napoli

La ragazza, che lavora in un negozio della zona est di Salerno, quel giorno aveva comunicato alla madre che sarebbe rimasta a casa in quanto la sera precedente era rientrata molto tardi. La donna, tuttavia, al suo rientro non avrebbe ritrovato la figlia e non riuscendo a rintracciarla nemmeno nelle ore successive avrebbe fatto scattare l’allarme.

“Abbiamo appreso da poco della presunta scomparsa di una ragazza, Brenda Cuomo, residente alla frazione Capriglia di Pellezzano dal 2020. La sua scomparsa è stata denunciata ai carabinieri della stazione di Mercatello – Salerno. Come ente ci siamo subito attivati con la Polizia municipale agli ordini del comandante Carmine Somma e con la locale Protezione Civile S. Maria delle Graize con tutte le forze dell’ordine per cercare di reperire la ragazza” – è l’appello diffuso sui social dal sindaco Morra.

“Ci stringiamo intorno alla famiglia per queste ore di apprensione e di ansia nella speranza che la situazione possa risolversi stesso in giornata con il suo ritrovamento. Chiunque fosse informato è pregato di contattare i numeri 089568173 e 3421711170″.

Secondo quanto comunicato dalla madre, qualcuno nelle scorse serate avrebbe avvistato la ragazza alla sagra di Montoro. Perse anche le tracce della sua auto che, stando agli ultimi aggiornamenti circolati sui social, e confermati a Fanpage da fonti qualificate, sarebbe stata identificata a Napoli, in via Salvator Rosa.

“Ultimamente era strana, nel senso che stava spesso sulle sue, si estraniava, come se fosse turbata da qualcosa o qualcuno. Era triste, anche se non voleva farlo vedere. Quando aveva un problema chiamava subito me, per lei sono come un fratello, tra di noi non ci sono mai stati segreti. Mi sembra davvero strano, molto strano che finora non abbia mai sentito il bisogno di farsi viva almeno con me“ – ha rivelato un suo amico a Il Corriere del Mezzogiorno.