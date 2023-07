Elodie tra le meraviglie del Golfo di Napoli: relax in barca con il suo Andrea Iannone

Dopo il concerto in mare in occasione dell’evento Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, la celebre cantante Elodie ha diffuso alcuni scatti della sua vacanza napoletana, in navigazione nel Golfo di Napoli, insieme al suo compagno e noto motociclista Andrea Iannone.

A Capri c’è Elodie: la vacanza nel Golfo di Napoli con Andrea Iannone

La cantante ieri si è esibita a bordo di una nave al largo dei Faraglioni per la grande festa organizzata da Peroni. Molti turisti e passanti hanno potuto assistere al suo mini-show, portato a termine con non poche difficoltà: l’artista ha, infatti, raccontato di aver sofferto di nausea.

Uno spettacolo che ha permesso ad Elodie di trascorrere alcuni giorni di relax in barca tra le bellezze partenopee, in compagnia di alcuni amici e di Andrea Iannone, suo attuale fidanzato. E’ stata lei stessa a pubblicare diverse foto: alcune la ritraggono nella meraviglia caprese, altre in barca al fianco del suo amato.

Del resto non è la prima volta che Elodie si dirige nella nostra terra. Soltanto poche settimane fa, giunta in piazza del Plebiscito in occasione del concerto di Gigi D’Alessio, ha incantato il pubblico cantando in napoletano ed esprimendo parole d’amore per la città partenopea.

Non a caso il luogo scelto per girare il videoclip di uno dei suoi più grandi successi, la canzone Tribale, è proprio Napoli. Ora non resta che attendere la tappa napoletana dell’Elodie Show 2023: il 18 novembre la cantante si esibirà al Palapartenope, chiamando al suo fianco sul palco diversi ospiti.

Napoli ha rappresentato un punto di riferimento anche per la sua impronta musicale. In un’intervista rilasciata qualche anno fa, infatti, aveva dichiarato: “Amo più di tutti Pino Daniele. Canzoni come Qualcosa arriverà, Quando, e album come Bella ‘mbriana sono una parte del mio cuore. Ho pianto quando ho saputo della sua scomparsa. Di solito non mi emoziono molto, ma quando è andato via lui è come se fosse morto uno della mia famiglia. Adoro anche la nuova scena artistica napoletana, soprattutto La Niña e Liberato. Mi piacerebbe cantare nel vostro dialetto”.