VIDEO/ Elodie canta a squarciagola in Napoletano: in auto le canzoni di Gigi D’Alessio

Elodie canta in auto in Napoletano le canzoni di Gigi D’Alessio. Tra la cantante nata e Roma e la città “c’è un feeling particolare”, come ha affermato proprio D’Alessio sul palco di Piazza del Plebiscito in occasione del concerto Gigi Uno Come Te – Ancora Insieme, trasmesso in diretta televisiva e al quale hanno preso parte anche diversi artisti, tra cui Biagio Antonacci, Max Pezzali, Giuliano Sangiorgi e la stessa Elodie.



Nei giorni scorsi è diventato virale un filmato in cui Elodie canta Una magica storia d’amore di Gigi D’Alessio, in auto, a squarciagola. Lo stesso brano che avrebbe cantato a Piazza del Plebiscito il primo giugno, sul palco proprio con il cantautore napoletano. Elodie ha avuto l’occasione, ancora una volta, di parlare del rapporto speciale con Napoli. Alla richiesta di elencare tre cose che le vengono in mente pensando alla città, ha risposto: “Sicuramente la generosità, la Napoli accogliente, calda. Mi viene in mente il Vesuvio, la pizza”.

Il video di Elodie girato a Napoli

Napoli è stata inoltre il set del video di Tribale, il singolo di Elodie uscito il 10 giugno 2022 come terzo estratto dal quarto album in studio OK. Respira. Il videoclip è stato girato tra il centro direzionale e Coroglio, dall’Arenile al Pontile. Si mette in luce una Napoli meno nota ma appunto più “tribale”. Il centro direzionale, sede di uffici ed anche della Regione Campania, viene animato con il ballo di Elodie che a Napoli mette in mostra oltre la sua voce anche la sua immagine sexy.

Poi si passa a Coroglio dove si vede il pontile di Bagnoli, la passeggiata in mare più lunga in Europa, la spiaggia e la piscina. Inquadrature che mostrano il quartiere al tramonto tra palme e arenile bianco. Difficile riconoscere la città per chi non la conosce bene anche perché è Elodie ad attirare tutta la scena su di sé.