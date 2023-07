Figuraccia all’italiana a Forte dei Marmi. Una festa stracolma di vip è diventata infatti oggetto di aspre polemiche per le modalità con cui è stata organizzata. Secondo quanto rilevato dalla Polizia Municipale, infatti, le attrazioni della serata hanno superato di gran lunga i limiti imposti dalle autorizzazioni ricevute.

Festa non autorizzata a Forte dei Marmi, anche Bonucci e Saponara tra gli invitati

Fra i volti noti presenti all’evento il calciatore della Juventus Leonardo Bonucci con la moglie Martina Maccari, gli attori Marco Bocci (noto per il ruolo nella serie tv “Squadra antimafia”) e la compagna Laura Chiatti. E poi gli ex calciatori Riccardo Montolivo, Marco di Vaio e Demetrio Albertini; il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara e l’allenatore Chicco Evani. Infine fra i vip il critico musicale Rudy Zerbi e il direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti.

Il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi ha stigmatizzato in maniera decisa le illegalità rilevate, annunciando attraverso una nota ufficiale l’apertura delle indagini per risalire a tutte le irregolarità e sanzionare i responsabili: “La festa così come si è svolta non è mai stata da noi autorizzata e coloro che l’hanno organizzata ne erano ben consapevoli. Naturalmente è intervenuta la Polizia Municipale, facendo i doverosi rilievi e stiamo valutando tutte le irregolarità della serata.

“Lo stabilimento balneare aveva fatto richiesta per la cena e per l’installazione di una pedana, di un impianto di diffusione sonoro ai lati della stessa, illuminazione dell’area interessata e tappeti di cocco, il tutto nella misura prevista dall’ordinanza sindacale. Solo questo era stato autorizzato, mentre sui social sono visibili video e foto della serata inaccettabili, in cui si mostrano tavoli apparecchiati quasi in riva al mare, un palco invece di una pedana, troni, dj e performance d’acrobati con musica alta e addirittura l’esposizione di un veicolo sulla spiaggia di un noto brand automobilistico di lusso”.

“Noi come amministrazione facciamo tutto il possibile per controllare e là dove vi siano irregolarità sanzionare e cercare di ridurre il danno, ma ci vuole la collaborazione di tutti e in particolare il supporto dell’associazione di categoria, l’Unione Proprietari Bagni che mi auguro possa intervenire con i propri associati affinché queste prepotenti fughe in avanti non accadano più”