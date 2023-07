Andrea Bocelli stregato da Ischia: “Vengo tutti gli anni, è la succursale del Paradiso”

Anche il grande tenore italiano Andrea Bocelli ha scelto la Campania per le sue vacanze estive e in particolare il Golfo di Napoli: l’artista si trova a Ischia, la sua isola del cuore, dove giunge ormai ogni anno per trascorrere alcune giornate di relax in compagnia dei suoi cari.

Andrea Bocelli nel Golfo di Napoli: “Ischia, succursale del Paradiso”

In una intervista video rilasciata a La Repubblica, il celebre tenore si è rivolto agli italiani alle prese con la scelta della meta ideale per trascorrere le vacanze, consigliando loro un posto speciale: l’isola di Ischia, con le sue meraviglie e le sue acque termali.

“Un consiglio per tutti loro che stanno decidendo dove andare a trascorrere qualche giorno di vacanza. Io sono a Ischia, dove faccio tappa tutti gli anni. La prima tappa delle mie vacanze è sempre qui, a Ischia“ – ha detto Bocelli direttamente dal suo yacht in navigazione nel mare partenopeo.

“In particolare sono a Sant’Angelo dove ci sono le fumarole di Sorgeto. Qui potrete nuotare nell’acqua caldissima e ricevere anche un vassoio di bibite mentre siete in mare. E’ una vacanza imperdibile. Secondo me Ischia è una succursale del Paradiso, quindi a tutti gli indecisi dico che questo è il posto giusto” – ha concluso.

Un amore per Ischia il suo, già espresso per la vicina Capri, l’altra isola partenopea che ha letteralmente stregato l’artista. Qualche anno fa, non resistendo all’incanto della Grotta Azzurra, Bocelli aveva improvvisato un piccolo concerto intonando una delle canzoni napoletane più famose al mondo: ‘O Sole mio. Non da meno il suo amore per Napoli che lo ha accolto calorosamente durante le Universiadi del 2019 quando, dall’ex stadio San Paolo, si è esibito in napoletano dando inizio alla cerimonia inaugurale dell’evento sportivo.