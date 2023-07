Agguato di camorra al Pallonetto, Pasquale ucciso a 44 anni: fermato un 28enne

Napoli – Ha perso la vita a 44 anni Pasquale Sesso, l’uomo ucciso mentre si trovava a bordo del suo scooter durante l’agguato avvenuto nella serata di mercoledì nella zona del Pallonetto di Santa Lucia. Stando alle ultime ricostruzioni la Polizia avrebbe fermato un 28enne, sospettato di omicidio.

Napoli, Pasquale Sesso ucciso nell’agguato al Pallonetto: fermato un uomo

Il 44enne sarebbe stato freddato mentre percorreva il tratto di strada tra vico Solitaria e via Pallonetto. Diversi sarebbero stati i colpi di pistola esplosi contro di lui, non lasciandogli scampo: nonostante la corsa presso l’ospedale Pellegrini di Napoli, l’uomo è deceduto poco dopo.

A poca distanza dall’omicidio, gli agenti hanno individuato un primo sospettato: si tratta di un giovane di 28 anni identificato dalla polizia che, stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, avrebbe legami con la criminalità organizzata. Sesso, invece, avrebbe precedenti per spaccio e rapina.

La presenza del 28enne sul posto del delitto è stata accertata dai filmati recuperati dalle telecamere di videosorveglianza, installate in zona. Al momento del fermo, portava con sé una pistola, l’arma che potrebbe aver utilizzato per uccidere la vittima.

Al giovane è stato, dunque, contestato innanzitutto il reato di detenzione illegale di arma da fuoco. Le indagini chiariranno poi il suo eventuale coinvolgimento nell’agguato che ha scatenato il panico tra i residenti della zona.

“Dovete intervenire con tutte le vostre forze, è uno schifo totale quello che si è verificato. Spari a terremoto. Come è possibile che tra la caserma di Monte di Dio e il palazzo dell’esercito a pochi metri dall’accaduto, dobbiamo vivere barricati con questa paura o il timore di non scendere o non ritornare a casa perché rischiamo di beccarci un proiettile? Lo stato deve fare lo stato, è una vergogna” – è uno dei messaggi inviati al deputato Francesco Emilio Borrelli.