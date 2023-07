Napoli regina in TV, dai capolavori di Eduardo alle grandi serie: i nuovi palinsesti Rai

Questa mattina nell’Auditorium Centro di Produzione Radio e Tv Rai di Napoli si è svolta la cerimonia di presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione autunno/inverno 2024: anche stavolta sono tanti i programmi annunciati e le serie tv ambientate a Napoli.

Palinsesti Rai autunno/inverno 2024: programmi e serie TV di Napoli

Per la prima volta i nomi dei programmi che andranno in onda sulla nota emittente televisiva sono stati annunciati dal centro produzione Rai di Napoli in occasione del 60esimo anniversario di attività che cade proprio quest’anno. Presenti anche il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della Campania Vincenzo De Luca.

I nuovi palinsesti prevedono l’aggiunta di 30 nuovi programmi, con diversi talent in più. Napoli, nello specifico, secondo quanto annunciato dall’amministratore delegato Rai Roberto Sergio, “avrà più prodotto di quello che aveva prima”.

Oltre ai classici programmi (Uno Mattina, Storie Italiane, La Prova del Cuoco, La Vita in Diretta, Affari Tuoi, Reazione a Catena) Rai 1 propone un nuovo programma condotto da Caterina Balivo e intitolato La Volta Buona, un racconto del Paese e delle eccellenze italiane. Riconfermato anche Il Paradiso delle Signore e le grandi serie televisive: tra le napoletane spicca I Bastardi di Pizzofalcone 4 che andrà in onda il lunedì, giorno dedicato al crime con Imma Tataranni 3 e la novità de Il Metodo Fenoglio.

A portare in alto il nome della nostra terra saranno anche due film tratti dalle commedie di Eduardo De Filippo: Napoli Milionaria con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, e Non Ti Pago con Sergio Castellitto. Cuori 2 e Lea – I nostri figli rilanciano il genere medical, mentre il martedì sarà dedicato alla fiction di cronaca con Circeo e Per Elisa – Il Caso Claps con l’attore napoletano Giacomo Giorgio. Il giovedì sarà dedicato a Blanca 2 e Un Professore 2 mentre tra venerdì e sabato si darà spazio al grande intrattenimento con Tale e Quale Show, Arena Suzuki, The Voice Kids. Mara Venier torna con Domenica In così come Alberto Angela, in onda con Ulisse.

Grandi titoli anche per Rai 2 che propone i due grandi docu-reality Il Collegio e La Caserma alla domenica passando alla pagina intrattenitiva del lunedì con tre nuovi titoli: Veramente Falso con Max Giusti, Liberi Tutti (una sorta di trasposizione di escape room) con al timone Bianca Guaccero; The Floor con 100 anonimi concorrenti a contendersi un premio.

Il martedì tornano le interviste di Francesca Fagnani e un programma di Alessia Marcuzzi. Il mercoledì diversi titoli importanti: The Reunion, Noi Siamo Leggenda (con alcuni attori di Mare Fuori), Mare Fuori 4 e altri titoli importanti. Su Rai 3 ancora una volta si alterneranno Chi L’ha Visto e Report.