Matrimonio da sogno per Alessandra Mastronardi: la festa vista mare nel Golfo di Napoli

Con un matrimonio da sogno l’attrice napoletana Alessandra Mastronardi e il dentista romano Gianpaolo Sannino hanno coronato il loro sogno d’amore: la grande festa si è tenuta ieri, nella splendida cornice dell’isola di Capri, in una elegante location vista mare e Faraglioni.

Il matrimonio di Alessandra Mastronardi: un sogno d’amore coronato a Capri

Gli sposi hanno festeggiato prima con un party pre-wedding per poi celebrare il rito civile presso la Chiesa di Santa Sofia. Infine hanno accolto gli invitati al ristorante La Canzone del Mare per una cena dal panorama mozzafiato. Non è mancato l’intrattenimento con l’anima del divertimento caprese: Gianluigi Lembo, della Taverna Anema e Core, ha preso parte alla cerimonia condividendone alcuni scatti.

“Alessandra e Gianpaolo sposi. Ancora auguri e grazie per aver scelto me e la Taverna Anema e Core band per intrattenere in questo giorno così importante” – ha scritto Lembo sui social, postando alcune foto che lo ritraggono in compagnia degli sposi.

Alessandra e Gianpaolo sono ufficialmente insieme da poco tempo ma il loro primo incontro risale a 17 anni fa. All’epoca erano molto giovani e dopo l’inizio della relazione avevano deciso di allontanarsi, finendo poi per ritrovarsi da adulti.

La stessa Mastronardi, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, aveva raccontato: “Ci siamo rincorsi per una vita. Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Perciò ci incontravamo per caso. La prima sera che abbiamo passato insieme, quando ci siamo conosciuti, gli dissi ‘ho visto noi tra 20 anni'”.

La fatidica proposta di matrimonio è arrivata in un’altra località campana da sogno: Sannino ha chiesto alla sua compagna di diventare sua moglie mentre stavano cenando in un bellissimo ristorante di Positano.