Vacanza al mare in Corsica in famiglia: consigli e suggerimenti

La Corsica è una meta ideale per chi ha intenzione di organizzare una vacanza al mare con i bambini. Se è vero che questo tipo di esperienza a volte si può rivelare più impegnativa del previsto a causa della ricerca di una struttura in linea con i propri bisogni, ecco che una destinazione come la Corsica aiuta a eliminare qualunque problema e, anzi, mette a disposizione tante soluzioni apprezzabili. Soprattutto nel corso degli ultimi anni, l’isola francese si è arricchita di strutture ricettive organizzate in modo da ospitare i bambini offrendo tutti i servizi necessari; le spiagge, poi, sono sicure e attrezzate in maniera ottimale.

Perché scegliere la Corsica

Ci sono un sacco di buoni motivi per i quali vale la pena di mettersi in cerca di una casa vacanze Corsica , isola che riscuote un notevole gradimento sia per la bellezza delle coste che per il fascino di un entroterra impreziosito da una natura rigogliosa. E non è tutto, perché si possono trovare anche edifici dallo stile architettonico antico e location alla moda: come dire, ci sono proposte per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Il rispetto del territorio è una delle caratteristiche distintive di questa isola: niente hotel o condomini che spuntano direttamente sulle spiagge, e lo stesso dicasi per i villaggi turistici, ubicati in punti in cui non compromettono il paesaggio.

Le proposte per i bambini

Anche se la Corsica è una destinazione consigliata per le famiglie che viaggiano con i bambini, questo non vuol dire che le spiagge siano piene di scivoli, parchi giochi e strutture simili. In ogni caso, si è liberi di scegliere fra spiagge libere e lidi attrezzati, a seconda delle proprie abitudini e di ciò di cui si è in cerca. La Corsica mette a disposizione prima di tutto un mare pulito, e offre la possibilità di dedicarsi a una grande varietà di attività come le immersioni, la vela, il kayak, il paddle e lo snorkeling. Da non perdere i fondali dell’isola, che sono molto bassi: ideali, quindi, per i bambini che hanno voglia di giocare e di nuotare.

Come prenotare una vacanza in un appartamento in affitto

Se si ha in mente di prenotare un appartamento in affitto per una vacanza in Corsica, ci si può affidare alle proposte di Emporio Vacanze, tour operator online che permette di scegliere un alloggio adeguato alle proprie necessità e che consente di aggiungere una polizza assicurativa per beneficiare di una tutela supplementare in vista di situazioni impreviste. L’home page del sito web di Emporio Vacanze propone un form da compilare: è sufficiente specificare la località in cui si vuole trascorrere la vacanza e indicare il numero di partecipanti (adulti e bambini), segnalando il tipo di alloggio desiderato, la data di arrivo e quella di partenza. Fra i punti di forza di Emporio Vacanze c’è la qualità del servizio clienti, che può essere contattato anche al telefono.

Dove andare in Corsica

Ma quali sono le località della Corsica che meritano di essere visitate e scoperte? Calvi è senza dubbio uno dei nomi più famosi, e soprattutto in alta stagione rappresenta una delle località turistiche più affollate. Il suo paesaggio include la pineta, la fortezza genovese e la città vecchia. Si tratta di una destinazione ideale per i bambini, con la spiaggia facilmente accessibile e l’acqua che digrada con dolcezza. Non meno apprezzata è la Spiaggia di Santa Giulia, situata in una baia che è quasi totalmente chiusa da due promontori. Sabbia bianca a bassi fondali sono i tratti peculiari di questa location, che per certi versi rievoca addirittura le spiagge polinesiane. La disponibilità di pedalò con scivolo è solo una delle opzioni a disposizione delle famiglie con bambini, insieme con le passeggiate in spiaggia.

Ile Russe

Nella rassegna di destinazioni papabili per una vacanza al mare in Corsica va citata infine Ile Russe, celebre per il suo porto turistico. Si tratta di un centro abitato sul mare che deve il proprio nome alla penisola rossa che si allunga fra le acque del mare. Da scoprire il mercato del pesce e soprattutto la spiaggia, su cui si affacciano locali carini e ristoranti.