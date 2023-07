La Circumvesuviana non dà pace ai propri utenti, per cause sia dipendenti che indipendenti da EAV. Circostanza, quest’ultima, che importa ben poco ai pendolari che continuano a fare i conti con la peggiore linea ferroviaria d’Italia secondo il rapporto di Legambiente.

Odissea Circumvesuviana: disservizi con il caldo asfissiante e il sole

La giornata di oggi, 11 luglio 2023, si è aperta infatti con la notizia di due gravi interruzioni. La società comunica che la prima riguarda un presunto “guasto Enel alla stazione di San Giorgio a Cremano, indipendente da EAV, i treni sulla linea Napoli – Poggiomarino, Napoli – Torre Annunziata e Napoli – Sorrento potrebbero subire ritardi”.

Il secondo grave disservizio riguarda invece l’interruzione tra Scafati e Poggiomarino a causa di un guasto ad un passaggio a livello. Disservizio annunciato, poi risolto e nuovamente annunciato, a dimostrazione che non era stato davvero risolto adeguatamente. Alle ore 10.09 EAV ha infatti scritto che “Causa persistenza problema tecnico ad un PL, dalle ore 10,00 la circolazione è nuovamente interrotta tra Poggiomarino e Scafati. Rimane invariato il servizio sostitutivo con autobus. Punto di fermata da Poggiomarino. Il punto di fermata dell’autobus sostitutivo da Poggiomarino per Scafati è Via Iervolino nei pressi delle Scuole Elementari”.

Problemi su problemi per i viaggiatori

Problemi che si aggiungono ai problemi già sottolineati dai cittadini che abitano nella zona tra Napoli e Torre del Greco, dato che sulla tratta Napoli-Sorrento sono state soppresse le fermate a San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e la stessa città del corallo.