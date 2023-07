VIDEO TESTIMONIANZA/ Padrone lancia cane dall’auto in corsa e poi lo investe

Il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, attraverso i suoi canali social, ha dichiarato di aver subito messo in allerta le forze dell’ordine al fine di catturare il responsabile di questo vile ed ignobile gesto. Queste le sue parole: “Ho trasmesso il filmato alla Polizia Municipale di Calvizzano e ai Carabinieri della locale stazione per individuare il responsabile di questo vile gesto. Certa gente ha il cuore di pietra. Non esistono parole per descrivere l’orrore di quanto accaduto. Ho raccolto l’appello della cittadina affinché si riesca a risalire all’autore che deve pagare per quanto commesso. Non riesco proprio a capire perché certa gente adotta i cani se poi ha l’intenzione di volerli abbandonare. Bisogna prevedere pene più severe per creare un vero deterrente contro chi arreca dolore agli animali”.