Parte un colpo dalla pistola del nonno, bimbo di 18 mesi in pericolo di vita al Santobono

Nella serata di ieri, venerdì 15 luglio 2023, un bimbo di 18 mesi è arrivato in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione dei fatti messa in atto dalla Squadra Mobile di Napoli, il piccolo sarebbe stato colpito all’addome da un colpo di pistola partito in maniera accidentale da una Beretta calibro 6,35, di proprietà del nonno.

Colpo di pistola accidentale, bambino di 18 mesi in terapia intensiva al Santobono

Il fatto sarebbe accaduto a Pomigliano d’Arco. L’arma sarebbe detenuta in maniera legale dall’uomo, in possesso di porto d’armi. Il bambino si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, e la sua prognosi al momento è riservata: è quanto si legge da Repubblica.