Giancarlo Esposito, la star di Hollywood a Napoli: “Ho le lacrime, qui c’è il mio cuore”

Napoli continua ad attestarsi tra le mete preferite di artisti e star internazionali: in questi ultimi giorni è giunto nella città partenopea Giancarlo Esposito, il divo di Hollywood dal cuore napoletano, che ha diffuso sui social alcuni scatti del suo soggiorno.

A Napoli c’è Giancarlo Esposito, il divo di Hollywood: “Qui il mio cuore”

Giancarlo Esposito è un attore e regista statunitense, particolarmente amato ed apprezzato in tutto il mondo, conosciuto in particolar modo per aver interpretato il ruolo di Gus Fring nella celebre serie tv Breaking Bad, tra le più seguite al mondo.

Come si evince dal cognome, però, l’attore hollywoodiano ha origini napoletane: suo padre Giovanni viveva a Napoli e lavorava come carpentiere. Al teatro San Carlo, mentre lavorava come tecnico, conobbe Elizabeth Foster, una celebre cantante afro-americana. I due si innamorarono e dalla loro unione nacque Giancarlo che trascorse i primi anni della sua vita in Italia per poi trasferirsi, all’età di 6 anni, a New York.

A distanza di anni, l’attore è tornato proprio lì, dove i suoi genitori si sono conosciuti, perdendosi tra le meraviglie della città che continua ad occupare un posto speciale nel suo cuore. Si è concesso una visita tra le sale del Teatro e la splendida Galleria, passando per i caratteristici vicoli di Napoli e godendo delle vedute mozzafiato sul mare.

“Teatro dell’Opera di San Carlo a Napoli, dove mia mamma e mio padre si sono incontrati per la prima volta. Ho le lacrime agli occhi. La gente di Napoli, le sue colline. Questo posto è la casa del mio cuore“ – ha scritto sui social condividendo alcune foto con i suoi followers.

Proprio nelle stesse ore sul lungomare di Napoli è stato avvistato Maluma, la popstar statunitense, special guest del Brutal Festival che si è tenuto alla Mostra d’Oltremare. Anche il cantante ha espresso parole d’amore per la città rivelando: “E’ una delle più belle e passionali del mondo”.