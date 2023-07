Pubblicato l’elenco dei beneficiari della Carta Acquisti 2023: il comune di Torre del Greco ha reso pubblico l’elenco delle persone alle quali spetta il bonus spesa promosso dal governo ma molti hanno difficoltà a capire se ne hanno diritto o no.

Torre del Greco, come controllare se si ha diritto alla Carta Acquisti 2023

La lista dei beneficiari della Carta Acquisti 2023 a Torre del Greco è stata pubblicata sul sito ufficiale del comune ed è scaricabile da qui: elenco dei beneficiari carta acquisti 2023 Torre del Greco. La lista presenta due colonne, una con il numero della carta che il beneficiario dovrà ritirare e l’altra con il codice fiscale. Ma per motivi di privacy, il codice fiscale è stato parzialmente occultato e questo sta creando parecchie difficoltà ai cittadini che stanno cercando di capire se possono o meno ritirare la carta presso l’ufficio postale. Difficoltà che hanno portato molti a mettersi in fila proprio presso gli sportelli di Poste Italiane intasando gli uffici ed in molti casi sono stati costretti a lunghe attese all’esterno con il caldo torrido di questi giorni.

L’elenco dei beneficiari è lungo 71 pagine: come controllarlo velocemente

I comuni sono tenuti a comunicare ai beneficiari di dover ritirare la carta acquisti. Non è però chiaro se il comune di Torre del Greco invierà comunicazioni singole a domicilio o se è compito dei cittadini verificare sul file. Per il momento, in molti stanno avendo difficoltà a leggere l’elenco che è lungo ben 71 pagine. Quindi, prima di recarvi in Posta o agli uffici comunali per richiedere informazioni, forniamo qualche suggerimento.

Come controllare l’elenco dei beneficiari dal PC

L’elenco dei beneficiari riporta le prime cinque lettere del codice fiscale e le ultime quattro cifre. E’ preferibile scaricare il file con un PC: una volta davanti l’elenco, premendo contemporaneamente sulla tastiera i tasti CTRL ed F si apre una finestrella in alto a destra con una funzione di ricerca. Scrivendo le prime cinque lettere del nostro codice fiscale, il sistema ricercherà automaticamente all’intero del corposo file se è presente una corrispondenza ed in caso positivo la evidenzierà. Ciò significa che qualcuno con il nostro nome e cognome ha diritto alla carta acquisti. Ma per essere certi che quel “qualcuno” siamo proprio noi, occorre verificare se, su quella stessa riga, le ultime quattro cifre sull’elenco corrispondono con quelle sul nostro tesserino.

Suggerimenti per chi utilizza il cellulare

Per chi non può verificare da PC, la stessa funzione è presente anche da cellulare: per gli utenti Apple iPhone, il pulsante in basso al centro (un quadrato con una freccia in alto, lo stesso con il quale si condividono le pagine) presenta l’opzione “Trova nella pagina”. Da lì si possono inserire le prime cinque lettere del codice fiscale e lasciare che il cellulare cerchi nel file per noi. Gli utenti Android, invece (utilizzato da chi ha un Samsung, Huawei, Xiaomi ed altri telefoni) quindi quelli che utilizzano il browser Chrome hanno la stessa identica funzione toccando l’icona dei tre pallini in alto nella pagina.

Perché non ho ricevuto la Carta Acquisti 2023: i requisiti

Cerchiamo di fare chiarezza: a chi spetta la Carta Acquisti 2023? Essa viene assegnata in automatico alle famiglie che rispettano i seguenti requisiti: ISEE inferiore a 15mila Euro, almeno 3 componenti del nucleo familiare di cui almeno uno nato prima del 31 dicembre 2009 ed almeno un altro membro nato prima del 31 dicembre 2005. Esclusi quindi i singoli e le coppie senza figli a carico, ad esempio.

Anche rispettando questi requisiti, non è garantito l’accesso al bonus: infatti l’assegnazione avviene con un sistema che da priorità a chi rispetta tutti i requisiti ed ha ISEE inferiori. Sono poi esclusi i soggetti che ricevono altre forme di sostegno al reddito come Reddito di Cittadinanza, NaSPI, cassa integrazione e simili. Non è necessario presentare alcuna richiesta per la Carta Acquisti in quanto viene assegnata automaticamente se si possiedono tali requisiti.

Il gruzzoletto messo a disposizione dallo Stato è di circa 503 milioni di Euro. Una cifra importante ma non infinita. Metà di questa cifra è stata assegnata a chi rispetta i requisiti ma ha reddito basso in assoluto. L’altra metà è messa a disposizione degli aventi diritto facendo una media dei redditi medi divisi per comune italiano: l’intenzione è quella di aiutare in maniera proporzionale gli abitanti di città con medie di reddito alta che però hanno comunque difficoltà a fare la spesa poiché schiacciati da un costo della vita relativamente più alto.