È l’estate delle morti bianche: operaio campano colpito fatalmente mentre era su una gru

Ancora una morte bianca. Ancora un operaio morto mentre svolgeva il proprio lavoro. Un uomo di 62 anni della provincia di Avellino è morto oggi 21 luglio 2023 in un cantiere dell’alta velocità sulla strada statale 90 tra Orsara di Puglia e Troia, in provincia di Foggia.

Ancora una morte sul lavoro: uomo di 62 anni di Avellino colpito da un perno mentre lavorava su una gru

Secondo quanto riportato da Ansa, dopo una prima ricostruzione gli investigatori avrebbero appurato che l’operaio si trovava su una gru quando si sarebbe staccato un perno che avrebbe colpito in pieno la cabina in cui si trovava. I colleghi hanno immediatamente richiesto al 118 di intervenire: si sono subito resi conto della gravità dell’incidente.

Trasportato in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, le sue condizioni sono subito state giudicate gravissime. I medici hanno tentato l’impossibile, ma l’uomo è morto dopo poco in seguito alle gravi lesioni riportate. Indagini in corso da parte di carabinieri e tecnici dello Spesal.

L’estate delle morti bianche: ieri altro operaio morto su una gru

Proprio ieri 20 luglio 2023 un operaio campano di 75 anni è morto, molto probabilmente per cause legate al forte caldo che sta infiammando tutta Italia, mentre lavorava nel cantiere per la costruzione del nuovo Amazon Hub a Jesi, provincia di Ancona.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il 75enne, un operaio specializzato gruista di origini campane, fosse in possesso di tutte le certificazioni mediche di idoneità per operare in quel ruolo. Eppure, come riporta la testata marchigiana “Centropagina” l’uomo era cardiopatico da tempo.

Nonostante i problemi di salute, la sua età avanzata ed il caldo anomalo di questi giorni, l’operaio era al lavoro sul cantiere per la costruzione del nuovo Amazon Hub di Jesi in provincia di Ancona quando si è accasciato sul volante del mezzo privo di sensi.

Immediati i soccorsi dei colleghi prima, e del 118 poi, che non hanno potuto fare altro che riscontrare il decesso per infarto. Un malore causato, sembrerebbe dai primi riscontri, proprio dalle alte temperature di questi giorni.