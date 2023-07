Vergogna a Ercolano, vandali distruggono la casetta sulla spiaggia destinata ai disabili

Vandali in azione ad Ercolano. La casetta destinata a deposito per i materiali da utilizzare nelle attività organizzate dal progetto Welcome Ercolano è stata distrutta e saccheggiata da ignoti. La struttura si trova nei pressi della spiaggia, e viene utilizzata per consentire a persone con disabilità di raggiungere il mare. Un atto deprecabile che ha messo ancora una volta in risalto il degrado culturale e civile di questi tempi.

Vandalizzata la casetta destinata al deposito di materiali per diversamente abili ad Ercolano

È stato il garante dei disabili di Ercolano Stefano Buonincontro a denunciare l’accaduto con un post sul suo profilo personale Facebook. Questo il suo commento:“Mi è stato segnalato che la casetta adibita a deposito per il materiale che serve per effettuare il servizio previsto dal progetto Welcome Ercolano Turismo BalneAbile è stata saccheggiata da dei balordi che non voglio bene alla nostra Ercolano ma soprattutto non vogliono bene a persone che hanno difficoltà motorie e con quella pedana hanno trovato e trovano la libertà di muoversi liberamente….. io non sono indignato ma sono schifato. Questa non è la mia Ercolano”.

Solo pochi giorni fa, il 23 luglio 2023, era stata inaugurata al Molo Borbonico di Ercolano la struttura che consentirà ai diversamente abili di accedere dalla spiaggia al mare. Un atto vandalico vile che ha vanificato gli sforzi di mesi per costruire la casetta, un ausilio necessario alle persone con disabilità di poter raggiungere un luogo che in questo momento storico di grande caldo rappresenta ristoro necessario per molte persone.

Ancora una volta la mano di pochi rovina il lavoro di coloro che si impegnano quotidianamente per garantire alla comunità strutture ed ausili utili a coloro che si trovano maggiormente in difficoltà.