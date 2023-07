L’addio a Raffaele: oggi funerali e lutto cittadino per il 20enne morto mentre lavorava

Si svolgeranno oggi, alle ore 16.00, nella chiesa di San Gregorio Magno a Crispano (Napoli) i funerali di Raffaele Vergara, il ragazzo di 20 anni morto sul posto di lavoro, a Frattamaggiore. Per la giornata di oggi è stato proclamato il lutto cittadino in tre Comuni del Napoletano.

A Crispano i funerali di Raffaele Vergara, il ragazzo morto sul lavoro

A pochi giorni dalla marcia in memoria di Raffaele, la cittadinanza si riunirà oggi per dare l’ultimo saluto al giovane che si è spento a soli 20 anni a seguito di un terribile incidente di lavoro. Il ragazzo sarebbe, infatti, rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie, perdendo la vita sul colpo.

Raffaele, originario di Crispano, lavorava come operaio in uno stabilimento di Frattamaggiore e coltivava il sogno di diventare un grande calciatore, con passione e sacrificio. Giocava con il Virtus Afragola Soccer, mostrando tutto il suo talento in campo.

“Come avevo anticipato nelle ore immediatamente successive alla morte del nostro concittadino Raffaele Vergara, ho firmato l’ordinanza di proclamazione del lutto cittadino per la giornata del 26 luglio. Alle 16:00 si terrà il rito funebre nella Parrocchia San Gregorio Magno” – è l’annuncio del sindaco di Crispano, Michele Emiliano.

Anche ad Afragola e Frattamaggiore scatta il lutto cittadino. A confermarlo il primo cittadino di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete, che attraverso i suoi canali social ha comunicato: “Lutto cittadino anche a Frattamaggiore. E’ inutile ribadirlo. Rispetto all’enormità della tragedia che l’ha colpita, questa è solo una piccola testimonianza di vicinanza alla famiglia da parte dell’amministrazione e della comunità intera”.

“Insieme ai sindaci di Crispano e di Afragola abbiamo deciso di tributare così il nostro ultimo saluto a Raffaele. Un atto simbolico che però porta con sé un messaggio chiarissimo. Mai più altre morti sul lavoro, è una nostra promessa. Lo dobbiamo a Raffaele, alla sua famiglia ed alle tante, troppe, famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro”.