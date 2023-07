La Combriccola Campana, il gruppo di incontri dal vivo: tra serate, nuove amicizie e amori

Se le conversazioni online hanno assunto un ruolo sempre più determinante nella nostra società, nessuna chat o app di incontri potrà mai competere con le sensazioni e le emozioni di un incontro dal vivo, uno scambio di sguardi, una chiacchierata faccia a faccia.

Pezzi di vita reale che, incastrandosi in un puzzle perfetto e oltrepassando un freddo e statico schermo di cellulare, possono dare vita a grandi legami, proprio come quelli instaurati grazie a La Combriccola Campana, un gruppo, nato da un’idea del napoletano Roberto Di Nuzzo, che punta a riunire persone di varie fasce d’età che, per un motivo o per un altro, hanno perso quel senso di convivialità e condivisione, riuscendo, così, a rimettersi in gioco, cambiando il corso della loro vita.

Il tutto senza spendere un capitale tra canali a pagamento o costose agenzie matrimoniali: basta semplicemente seguire la pagina Facebook La Combriccola Campana e mettersi in contatto con il fondatore tramite il servizio Whatsapp.

La Combriccola Campana: il gruppo di incontri dal vivo

L’imprevedibilità della vita ci pone spesso dinanzi a situazioni e cambiamenti inaspettati tra amori finiti, amicizie interrotte, trasferimenti in città nuove o ritorni in luoghi abbandonati da tempo. Circostanze che ci inducono a voltare pagina, vivere nuove esperienze, aprirci a nuove amicizie e magari ritrovare l’amore.

È da queste basi che prende vita La Combriccola Campana, un gruppo fondato da Roberto Di Nuzzo, un 26enne del Vomero che ha incentrato il suo progetto sulla socialità, raggruppando persone di età compresa tra i 20 e i 50 anni che possono prendere parte a svariate attività ed eventi, in linea con le loro esigenze.

“Il progetto nasce nell’ottobre 2021. Ho voluto realizzare qualcosa che mi consentisse di uscire dagli schemi, volevo iniziare a conoscere nuove persone anche io in primis. Partecipando ai miei eventi, le persone possono conoscersi dal vivo e creare solidi legami, dalle forti amicizie ai grandi amori“ – racconta Roberto.

Coniugando le potenzialità dei nuovi strumenti con il potente e autentico mezzo dell’interazione dal vivo, La Combriccola Campana si pone come l’alternativa perfetta alle realtà esistenti, superando limiti e rischi degli incontri virtuali, evitando l’approccio meccanico e spesso costoso delle tradizionali agenzie matrimoniali.

Un gruppo reale, ampio e aperto a tutti al quale è possibile aderire mettendosi in contatto via Whatsapp (tramite la funzione attiva sulla pagina Facebook) direttamente con Roberto che dopo aver raccolto alcune informazioni sulla persona interessata – nel rispetto della privacy di ognuno – cerca di comprenderne interessi e obiettivi in modo da poterla coinvolgere in eventi, cene o semplici passeggiate con persone affini.

Dalle serate in pizzeria a quelle in discoteca, dalle giornate al mare agli aperitivi pomeridiani: tutti possono prendere parte alle uscite in programma, scegliendo tra quelle in linea con le proprie preferenze. Gli incontri avvengono principalmente nelle zone di Napoli ma il gruppo si sposta anche altrove, toccando le principali località campane.

Ad oggi, a quasi due anni dalla sua fondazione, La Combriccola ha già raggiunto risultati importanti, tra solidi rapporti instaurati e amori sbocciati. Una sorta di grande famiglia che, proprio nei momenti forse più difficili, punta a far riscoprire il bello della vita, segnando l’inizio di una vera e propria rinascita personale.